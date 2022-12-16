У багатьох країнах Європи, насамперед у Великій Британії, зафіксовано різке зростання захворюваності, особливо серед дітей, пов’язаних зі стрептококом.

Число померлих від стрептококової інфекції у Британії наближається до 20.

– Маємо дві дивні ситуації: підйом захворюваності у міжсезоння, що не звичайно і високу летальність, – наголосив Комаровський. – Наразі локальна інфекція не закінчується банальною ангіною. Процес генералізується і дитина гине.

Інфекціоністи та епідеміологи гадають, що відбувається і з чим це може бути пов’язано.

Зараз дивляться

Стрептокок – це бактерія, яка викликає ангіну, скарлатину, такі хвороби як гломерулонефрит, ревматизм, червоний вовчак,

Стрепококова інфекція зазвичай легко лікується, не виробляє резистентності до антибіотиків. Лікується пеніциліновою групою та іншими відомими антибактеріальними препаратами.

Так ось, всі шляхи ведуть у бік коронавірусу. Це поки що гіпотези, але вони мають підставу.

– У зв’язку з пандемією, у світі не було нормальної звичної циркуляції стрептокока, – пояснює лікар.

Зазвичай діти, спілкуючись, обмінюються стрептококами. Таким чином, як кажуть епідеміологи, суспільство “проепідемічується”. Діти, контактуючи зі стрептококом, виробляють антитіла, місцевий імунітет.

Але, по-перше, кілька років через коронавірус багато дітлахів були позбавлені можливості нормально спілкуватися з однолітками.

По-друге, стрептокок у природі знаходиться у постійній конкуренції з іншими бактеріями, які можуть жити на слизових оболонках або на поверхнях.

Ми стали масово застосовувати величезну кількість дезинфікуючих засобів. І цілком можливо, що, знищуючи інші бактерії, ми створили умови для того, щоб стрептокок придбав нові не властиві йому якості. Він почав викликати тяжкі захворювання.

– Я розповідаю це не для того, щоб залякати людей, а для того, щоб попередити, – сказав Євген Комаровський.

Якщо стрептококову інфекцію, ту ж саму ангіну почати лікувати вчасно, то одужання буде швидким.

– Тому будьте пильні та уважні. Це важливо, – наголосив лікар.

Біль у горлі може виникнути через ГРВІ, що викликає фарингіт, який не потребує лікування.

Але біль у горлі може свідчити і про ангіну, спричинену бактеріальною інфекцією. Тоді лікування необхідно і призначати його має лікар.

Як визначити вірус чи бактерія стали причиною болю?

Якщо біль у горлі супроводжується нежитєм – це вірусне захворювання, якщо нежиті немає – обов’язково – до лікаря.

При стрептококовій ангіні біль у горлі – перший симптом!

– Зараз в Україні є стрептотест, за допомогою якого можна домашніх умовах самостійно виявити стрептокок, – каже Комаровський.

Придбати його можна в аптеці, уважно прочитати інструкцію та виконати.

Якщо він визначає, що в горлі є стрептокок – не займайтеся самолікуванням, звертайтеся до лікарів.

Джерело: Євген Комаровський