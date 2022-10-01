Война заставляет всю страну и каждого украинца жить в состоянии постоянного стресса. Но хуже всего — она уносит жизни: как у военных, так и у гражданских граждан.

Смерть близких людей – это всегда горе, и обычно наиболее уязвимые в таких жизненных ситуациях – дети, ведь часто они не знают о таком явлении, как смерть.

Как рассказать ребенку о потере близкого человека и помочь в горе, каких ошибок следует избегать? Читайте советы психолога Даны Нагорной.

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Не говорите неправду. Папа не уехал в командировку, не взлетел на небо и не уснул. Такие утверждения дают ребенку напрасные надежды, а правда, сказанная позже будет еще более болезненной. Последствия этого могут быть непредсказуемыми: смех, слезы, отстраненность. Ребенок начнет бояться засыпать или летать самолетами. Не нужно “оберегать” ребенка от возможности попрощаться с погибшим во время похорон, или же прийти на могилу позже. Во время посещения могилы можно принести цветы или рисунок “для отца”. Процесс прощания важен, это поможет принять смерть. Не нужно перекладывать на ребенка бремя своих переживаний. Она воспринимает горе не так, как взрослый человек. Слезы могут сразу смениться смехом, потому что ребенок живет моментом. То, что она начинает радоваться чему-то, не умаляет ее горя от потери. Не сдерживайте свои эмоции, не говорите, что у вас все в порядке. Ведь горевать при потере близкого человека – это нормально. Не нужно наделять ребенка функциями умершего: ты теперь старше, ты главная в семье. Ребенок должен оставаться ребенком. Можно сказать, что хорошо быть таким храбрым, как папа, или добрым, как мама. Важно поддерживать ребенка в горе тем, что показывать, как вы справитесь с несчастьем. Следует делиться с детьми своими эмоциями и мыслями о дальнейшей жизни.

7. Первый год без близкого человека – самый тяжелый. Нужно вместе с ребенком проживать первые даты без умершего: день рождения, праздник, годовщину. Гореть – это нормально, и проходить через горение лучше вместе.