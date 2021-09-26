Перед выпиской из роддома врач сказал телеведущей Вере Мазяр, что в результате аудиоскрининга у ее новорожденного сыночка обнаружили нарушение слуха и, возможно, ребенок не будет слышать. Это прозвучало как гром среди ясного неба. На глазах слезы, сердце замерло.

— Как такое может быть? Почему? А другие детки? Сколько еще таких? — Вера забрасывала врача вопросами.

Ответ был таким, что сейчас в роддоме 200 детей. И только их ребенок имеет такой результат…

Вера сказала мужу, что сынок, возможно, не слышит, и через дней 10 нужно ехать проверять слух в институт отоларингологии.

Муж начал читать в инете все на эту тему. Уверял Веру, что малыши первые трое суток почти не слышат ничего.

Но ведь 200 что-то таки услышали…

Мыслям было мало места. Может там еще все формируется? Чего так торопиться? Все равно до шести месяцев вмешательств врач не будет делать.

Вера с мужем сами пытались проверить, есть ли реакция на звуки. Стучали и хлопали в ладоши. Они делали это так громко, что ребенок уже пугался.

Они поняли, что громкие звуки сынок слышит.

Вера молилась и просила у Бога одного, чтобы у сыночка все было хорошо.

Через три месяца поехали в институт.

К головке присоединили кучу проводков, в ушах — наушники. Лаборант напряженно вглядывался в монитор, а потом спросил, зачем они приехали, ребенок же все слышит.

А почему же после рождения результат обследования был неутешительным? Врачи предположили, что на тот момент в ушках малыша задержалась околоплодная вода, и поэтому он ничего не услышал.

Хорошо, что эта история со счастливым концом.

Но бывает так не всегда.

Статистика свидетельствует, что один на 650 новорожденных детей действительно имеет нарушения слуха или не способен слышать.

— Очень важно проверить слух ребенка как можно раньше и начать, при необходимости, лечение, — говорит к.м.н., врач-педиатр высшей категории Ирина Андрущенко. – Ведь результатом тугоухости у детей может быть задержка развития речи и, как следствие, – психического развития.

Нейросенсорная (сенсорноневральная) тугоухость — это потеря слуха, возникающая вследствие поражения структур внутреннего уха, слухового нерва или зон слуха головного мозга.

Малыш может родиться с такой патологией слуха. или же она развивается сразу после рождения.

Поэтому и родители, и врачи должны внимательно наблюдать за новорожденными детками и своевременно обращаться к специалистам — сурдологам.

Тугоухость в раннем возрасте трудно обнаружить без специальных знаний и устройств, ведь и у здоровых родителей может родиться не слышащий малыш. И они, ничего не подозревая, теряют время.

Объясняют отсутствие речи у ребенка тем, что сами начали говорить поздно, что мальчики начинают разговаривать позже. А между тем коррекцию слуха нужно начинать в 4-6 месяцев.

Это обеспечит кору головного мозга звуковой информацией, важной для его развития, и позволит малышу не отставать от своих сверстников.

Каковы причины возникновения тугоухости?

Внутриутробные:

генетические составляют более 50% случаев врожденной тугоухости;

инфекционные заболевания, перенесенные матерью во время беременности, — краснуха грипп, герпес, токсоплазмоз, сифилис;

медикаментозные — мать принимала лекарства с ототоксическим действием (например, аминогликозидные антибактериальные препараты II поколения).

Приобретенные:

глубокая недоношенность,

гидроцефалия,

родовая травма,

перинатальная патология и гипоксия,

ишемическое поражение центральной нервной системы.

Как проверяют слух

— Сейчас в роддомах проводится аудиоскрининг новорожденных через несколько дней после рождения. Метод простой, не травматичный, он занимает несколько минут, — объясняет Ирина Андрущенко.

Перед исследованием малыша кормят, чтобы он спокойно спал. Все должно проходить в полной тишине и покое. Ребенку вводят в слуховой проход миниатюрный датчик, который фиксирует сигналы от волосковых клеток улитки (периферический отдел слухового анализатора).

Каким детям обязательно делают аудиоскрининг:

если есть неблагоприятная наследственность;

резус-конфликт между матерью и ребенком;

родовые травмы;

асфиксия новорожденного;

глубокая недоношенность;

мать перенесла инфекционные болезни во время беременности.

Для постановки окончательного диагноза повторную проверку слуха проводят через 3-4 недели. При повторном результате теста “не прошел” назначается более глубокое обследование слуха, МРТ головного мозга в том числе.

Своевременное лечение нужно не только, чтобы улучшить слух, а чтобы запустить правильное развитие речи и приобретение навыков.

Самым действенным методом лечения тугоухих малышей является кохлеарная имплантация — хирургическое вмешательство, при котором протезируют недействующий рецептор слухового анализатора. Затем назначается дальнейшая комплексная реабилитация: развивающие и логопедические занятия для слабослышащих детей.