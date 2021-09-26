Перед випискою з пологового будинку лікар сказав телеведучій Вірі Мазяр, що в результаті аудіоскринінгу у її новонародженого синочка виявили порушення слуху, і, можливо, дитина не буде чути. Це прозвучало як грім серед ясного неба. На очах сльози, серце завмерло.

– Як таке може бути? Чому? А інші дітки? Скільки ще таких? – Віра закидала лікаря запитаннями.

Відповідь була такою, що в пологовому 200 дітей. I лише їхня дитина має такий результат…

Віра сказала чоловікові, що синок, можливо, не чує і через днів 10 потрібно їхати перевіряти слух в Інститут отоларингології.

Чоловік почав читати в інеті все на цю тему. Запевняв Віру, що малюки перші три доби майже не чують нічого.

Але ж 200 щось таки почули…

Думкам було мало місця. Може, там ще все формується? Чого так поспішати? Все одно до шести місяців втручань лікар не робитиме.

Віра з чоловіком самотужки намагалися перевірити, чи є реакція на звуки. Гупали i плескали в долоні. Вони робили це так гучно, що дитина вже лякалась.

Вони зрозуміли, що гучні звуки синок чує.

Віра молилася і просила в Бога одного, щоб у синочка все було добре.

Через три місяці поїхала до інституту.

До голівки приєднали купу провідків, у вухах – навушники. Лаборант напружено вдивлявся у монітор, а потім запитав, чого вони приїхали, дитина ж все чує.

Але чому ж після народження результат обстеження був невтішним? Лікарі припустили, що на той момент у вушках малюка затрималася навколоплідна водичка, і тому він нічого не почув.

Добре, що ця історія має щасливий кінець.

Але ж так буває не завжди.

Світова статистика свідчить, що один на 650 новонароджених дітей дійсно має вроджену приглухуватість слуху, або не здатен чути.

– Дуже важливо перевірити слух дитини якомога раніше і, за необхідності, розпочати лікування, – говорить к.м.н., лікар-педіатр вищої категорії Ірина Андрущенко. – Адже результатом приглухуватості у дітей може бути затримка мовного розвитку і, як наслідок, – психічного.

Нейросенсорна (сенсорноневральна) приглухуватість – це втрата слуху, що виникає внаслідок ураження структур внутрішнього вуха, слухового нерва або зон слуху головного мозку.

Малюк може народитися з даною патологією, або ж вона розвивається одразу після народження.

Тому і батьки, і лікарі мають уважно спостерігати за новонародженими дітками, і своєчасно звертатися до спеціалістів-сурдологів.

Приглухуватість у ранньому віці важко виявити без спеціальних знань та пристроїв, адже й у здорових батьків може народитися малюк, що не чує. Вони, нічого не підозрюючи, втрачають час.

Пояснюють відсутність мовлення у дитини тим, що самі почали говорити пізно, що хлопчики починають розмовляти пізніше.

А тим часом корекцію слуху потрібно починати у 4-6 місяців. Це забезпечить кору головного мозку звуковою інформацією, важливою для його розвитку, і дасть змогу малюкові не відставати від своїх однолітків.

Які причини виникнення приглухуватості?

Внутрішньоутробні:

генетичні становлять понад 50% випадків вродженої приглухуватості;

випадків вродженої приглухуватості; що розвиваються у пренатальному періоді, якщо мати під час вагітності хворіла на краснуху, грип, герпес, токсоплазмоз, сифіліс;

медикаментозні – мати приймала ліки з ототоксичною дією (наприклад, аміноглікозидні антибактеріальні препарати ІІ покоління).

Набуті:

глибока недоношеність;

гідроцефалія;

пологова травма;

перинатальна патологія і гіпоксія;

ішемічне ураження центральної нервової системи.

Як перевіряють слух

– Наразі у пологових будинках проводиться аудіоскринінг новонароджених за кілька днів після народження. Метод простий, не травматичний, він займає кілька хвилин, – пояснює Ірина Андрущенко.

Перед дослідженням малюка годують, щоб він спокійно спав. Все має проходити в повній тиші та спокої. Дитинці вводять у слуховий прохід мініатюрний датчик, який фіксує сигнали від волоскових клітин равлика (периферичний відділ слухового аналізатора).

Коли дітям обов’язково роблять аудіоскринінг:

якщо є несприятлива спадковість;

резус-конфлікт між матір’ю та дитиною;

пологові травми;

асфіксія новонародженого;

глибока недоношеність;

мати перенесла інфекційні хвороби під час вагітності.

Для встановлення остаточного діагнозу повторну перевірку слуху проводять через 3-4 тижні. При повторному результаті тесту “не пройшов” призначається більш глибоке обстеження слуху, МРТ головного мозку також.

Своєчасне лікування потрібно не тільки, щоб покращити слух, а й щоб запустити правильний розвиток мови та набуття навичок.

Найдієвішім методом лікування приглухуватих малюків є кохлеарна імплантація – хірургічне втручання, під час якого протезують недіючий рецептор слухового аналізатора. Потім призначається подальша комплексна реабілітація:ровиваючі та логопедичні заняття для слабочуючих дітей .