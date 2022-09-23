С Екатериной Троценко мы знакомимся в укрытии лицея №1 Гостомеля. В начале сентября это заведение было единственным, которому разрешили начинать учебный год.

Лицей, как и жители городка, пострадал от оккупации, здесь все этажи занимали россияне, а в подвале от обстрелов скрывались местные.

В укрытии малышей встречают наборы Лего и яркие коврики. Да и бомбоубежищем подвальное помещение называть нельзя. Психолог лично работала над тем, чтобы нынешние реалии как можно меньше ранили детей, переживших оккупацию, потерявших близких или жилье. Ведь внушить надежду таким малышам – особенно важно.

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В настоящее время психолог Екатерина Троценко работает не только с ними, но и со всей семьей, и рассказала Фактам ICTV, почему это важно.

— У нас в школе есть дети, которые пережили оккупацию, есть дети, которые убегали от обстрелов, есть дети, которые потеряли одного из родителей, — говорит Екатерина.

Один из подопечных Екатерины – мальчик, перешедший в 5 класс. И он говорит: “Екатерина Николаевна, вы меня спрашивали, кем я хочу быть – я буду снайпером. Я хочу расстрелять рашистов. Я видел, как они расстреляли женщин, которые просто шли по улице. Они просто шли – и их расстреляли. Я видел, какие они лежали”.

Когда звучит воздушная тревога, дети, пережившие оккупацию, нервничают немного больше. Они спрашивают: “К нам снова придут рашисты? Они будут в нас стрелять? А скажите, пожалуйста, лицей рухнет? А мы выживем? А родители нас найдут?”.

Екатерина Троценко советует успокаивать таких детей своим примером. Ведь многое зависит от настроя самих родителей.

— Я им говорю: “Все будет хорошо. Нас защищают, мы с вами сейчас вместе. У нас есть надежда”. Я им не обещаю ничего, ведь никто не знает, когда кончится война. Но мы должны детям внушать надежду, что все будет хорошо, — говорит психолог.

Не дети наше будущее, а мы – будущее наших детей. Многое зависит от того, как мы их поддержим, как поможем им пережить то, что они сейчас видят. Ведь мы с вами в детстве не видели ни оружия, ни танков на улицах в таком количестве, большинство из нас не знали, что такое – потерять жилье.

Екатерина рассказывает, что потерявшие жилье часто скучают по своим любимым игрушкам. А те, кто имеет в семье погибших, часто вину берут на себя. Раскрываются такие дети не сразу, а спустя некоторое время от начала общения.

— Часто они говорят: “Мне надо было позвонить папе и сказать: “Не иди туда”. Или: “Если бы я была рядом, я бы ему помогла, он бы не умер”. Конечно, я им объясняю, что они не виноваты, однако для осознания нужно время, – говорит Екатерина.

Все зависит от ребенка, от его состояния, от настроя в семье. Поэтому психолог часто работает и с матерями и другими родными.

Екатерина говорит, что украинцы сейчас перестали бояться психологов и все чаще обращаются за помощью, причем тема войны сейчас – одна из основных. А психологическая помощь с течением времени может понадобиться даже тем, кто сейчас этого и не осознает.

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