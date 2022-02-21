Молодые мамы часто жалуются на то, что их крохи краснеют, напрягаются, кряхтят во время дефекации, словно не могут опорожниться. Родители или бабушки сразу же ставят диагноз – запор, и начинают действовать.

В ход идут все знания, накопленные предыдущими поколениями семьи, или советы из интернета. Но не нужно так переживать, говорит педиатр высшей категории, к.м.н. Ирина Андрущенко.

— Сначала нужно выяснить, что родители называют запором у младенца, — советует врач.

После рождения ребенка в первый день у него отходит меконий. Это первые фекалии новорожденного. Они отличаются от других фекалий: потому что формируются из переваренных веществ, которые он потреблял еще в утробе, у них другие и цвет (темно-оливковый или черный), и консистенция (густая и липкая).

На следующий день или чуть позже стул ребенка становится зеленым. К пятому дню он будет грязно-желтого цвета. А дальше становится желтым, а по консистенции – мягким.

В норме частота стула кишечника младенца составляет от 3 до 8 раз в день. У детишек от 6 недель до 6 месяцев частота стула может быть от 3 до 5 раз в день. Но его может совсем не быть в течение дня. Даже 3 раза в неделю является вариантом нормы. Важно, чтобы стул был мягким и легко выделялся.

У ребенка нет запора, если кал мягкий, даже если его не было 1-3 дня. Дети, находящиеся на грудном вскармливании, редко страдают запорами, потому что грудное молоко содержит компоненты, противодействующие запорам.

Но объем грудного молока должен быть достаточным. Иначе возникают “голодные” запоры. В данном случае проблема решается педиатром путем расчета необходимого количества грудного молока ребенку, в зависимости от его веса.

— Итак, настоящий запор – это состояние, когда ребенку трудно вызвать дефекацию, или она происходит значительно реже, чем обычно. У ребенка запор, если его кал выглядит как сухие твердые шарики, которые не впитываются в подгузник, в них могут быть прожилки крови. Вокруг ануса есть трещинки. Если у ребенка нарушен сон, он беспокоен после кормления, прижимает ножки к животику.

Вот это и беспокоит мам, а бабушки советуют помочь младенцу: вставить в анус кончик термометра, поставить глицериновую свечу, газоотводную трубочку, клизму. Но верны ли советы?

Для грудных детей нормально напрягаться во время дефекации. Для них этот акт — большая проблема, потому что они лежат на горизонтальной поверхности и гравитация не помогает двигаться каловым массам.

Чем можно помочь ребенку

Перед вскармливанием уложите ребенка на живот, осторожно сделайте легкий массаж спины вдоль позвоночника.

Осторожно двигайте ножками младенца по кругу, вперед-назад, как на велосипеде, это может стимулировать его кишечник. Прижимайте ножки, согнутые в коленях, к животу. Осторожно сделайте массаж живота по часовой стрелке.

Теплая ванна может расслабить мышцы (ребенок даже может опорожниться во время купания, будьте готовы к этому).

Ни в коем случае не вставляйте в анус кончик термометра! Мышечный спазм сфинктера может сломать его, и ваш ребенок может стать пациентом хирургов.

Газоотводная трубочка, клизма — также не лучший способ вызвать дефекацию в домашних условиях. С учетом отсутствия профессиональных навыков, можно травмировать кишечник и, опять-таки, поможет только операция.

Никогда не давайте ребенку слабительные средства, если это не рекомендуется педиатром.

Кормление смесями и запоры

У детей на искусственном вскармливании, как правило, фекалии более объемны, и им нужно опорожнять кишечник чаще, чем детям, находящимся на грудном вскармливании.

Используйте только те мерные ложки, которые добавляются в смесь, которой вы кормите своего ребенка.

Готовя любую смесь, следуйте инструкциям на упаковке.

Не добавляйте твердые продукты, такие как сухарики, в бутылку для малыша – это может повысить вероятность запора у вашего ребенка.

А если ваш малютка на фоне запора чувствует сильную боль при дефекации, имеет место кровотечение после сильного стула, у него температура, рвота, вздутый “деревянный” живот, он не набирает вес или теряет вес – обратитесь к врачу.

Потому что причиной запора в единичных случаях может быть основное заболевание.