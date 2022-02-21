Молоді мами часто скаржаться на те, що їхні крихітки червоніють, напружуються, кряхтять під час дефекації, немовби не можуть випорожнитись. Батьки або бабусі відразу ж ставлять діагноз – закреп, і починають діяти.
В хід ідуть всі знання, накопичені попередніми поколіннями родини, або ж поради з інтернету. Та не потрібно так хвилюватися, говорить педіатр вищої категорії, к.м.н. Ірина Андрущенко.
– Спочатку треба з’ясувати, що батьки називають закрепом у немовляти, – радить лікар.
Після народження дитини у перший день у неї відходить меконій. Це перші фекалії новонародженого. Вони відрізняються від інших фекалій: через те, що формуються з перетравлених речовин, які він споживав ще в утробі, у них інші і колір (темно-оливковий або чорний), і консистенція (густа і липка).
Наступного дня або трохи пізніше випорожнення дитини стають зеленими. До п’ятого дня вони будуть жовто-брудного кольору. А далі стають жовтими, а за консистенцією – м’якими.
У нормі частота випорожнення кишечника немовляти становить від 3 до 8 разів на день. У діточок від 6 тижнів до 6 місяців частота випорожнень може бути від 3 до 5 разів на день. Але їх може зовсім не бути впродовж дня. Навіть 3 рази на тиждень є варіантом норми. Важливо, щоб випорожнення були м’якими та легко виділялися.
У дитини немає закрепу, якщо кал м’який, навіть якщо його не було 1-3 дні. Діти, що перебувають на грудному вигодовуванні, рідко страждають на закрепи, тому що грудне молоко містить компоненти, що протидіють закрепам.
Але об’єм грудного молока повинен бути достатнім. Інакше виникають “голодні” закрепи. В цьому випадку проблема вирішується педіатром, шляхом розрахунку необхідної кількості грудного молока дитині, з огляду на її вагу.
– Отже, справжній закреп – це стан, коли дитині важко викликати дефекацію, або вона відбувається значно рідше, ніж зазвичай. У дитини закреп, якщо її кал виглядає як сухі тверді кульки, які не вбираються в підгузок, у них можуть бути прожилки крові. Навколо анусу є тріщинки. Якщо у дитини порушений сон, вона неспокійна після годування, притискає ніжки до животика.
Ось це і непокоїть мам, а бабусі радять допомогти немовляті: вставити в анус кінчик термометра, поставити гліцеринову свічку, газовідвідну трубочку, клізму. Та чи правильні ці поради?
Для немовлят нормально напружуватись під час дефекації. Для них цей акт – велика проблема, тому що вони лежать на горизонтальній поверхні, і гравітація не допомагає рухатися каловим масам.
Чим можна допомогти дитинці?
- Перед вигодовуванням покладіть дитину на живіт, обережно зробіть легенький масаж спини вздовж хребта.
- Обережно рухайте ніжками немовляти рухами по колу, вперед-назад, як на велосипеді, це може стимулювати його кишечник. Притискайте ніжки, зігнуті у колінах, до животика. Обережно зробіть масаж животика за годинниковою стрілкою.
- Тепла ванна також може розслабити м’язи (дитина навіть може випорожнитись під час купання, будьте готові до цього).
- В жодному разі не вставляйте в анус кінчик термометра!!! М’язовий спазм сфінктера може зламати його, і ваша дитинка може стати пацієнтом хірургів.
- Газовідвідна трубочка, клізма – також не найкращий спосіб викликати дефекацію в домашніх умовах. З урахуванням відсутності професійних навичок, можна травмувати кишечник і, знову ж таки, допоможе тільки операція.
- Ніколи не давайте дитині проносні засоби, якщо це не рекомендовано педіатром.
Годування сумішами та закрепи
У дітей на штучному вигодовуванні, як правило, більш об’ємні фекалії, і їм потрібно випорожнювати кишечник частіше, ніж дітям, які перебувають на грудному вигодовуванні.
Використовуйте тільки ті мірні ложки, які додаються до суміші, якою ви годуєте свою дитину.
Готуючи будь-яку суміш, дотримуйтесь інструкцій, що є на пакованні.
Не додавайте тверді продукти, зокрема сухарики, у пляшку для малюка – це може підвищити ймовірність закрепу у вашої дитини.
А якщо ваша крихітка на фоні закрепу відчуває сильний біль при дефекації, присутня кровотеча після сильного випорожнення, у неї температура, блювота, здутий “дерев’яний” живіт, вона не набирає вагу або втрачає вагу – зверніться до лікаря.
Тому що причиною закрепу в поодиноких випадках може бути основне захворювання.