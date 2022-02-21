Молоді мами часто скаржаться на те, що їхні крихітки червоніють, напружуються, кряхтять під час дефекації, немовби не можуть випорожнитись. Батьки або бабусі відразу ж ставлять діагноз – закреп, і починають діяти.

В хід ідуть всі знання, накопичені попередніми поколіннями родини, або ж поради з інтернету. Та не потрібно так хвилюватися, говорить педіатр вищої категорії, к.м.н. Ірина Андрущенко.

– Спочатку треба з’ясувати, що батьки називають закрепом у немовляти, – радить лікар.

Після народження дитини у перший день у неї відходить меконій. Це перші фекалії новонародженого. Вони відрізняються від інших фекалій: через те, що формуються з перетравлених речовин, які він споживав ще в утробі, у них інші і колір (темно-оливковий або чорний), і консистенція (густа і липка).

Наступного дня або трохи пізніше випорожнення дитини стають зеленими. До п’ятого дня вони будуть жовто-брудного кольору. А далі стають жовтими, а за консистенцією – м’якими.

У нормі частота випорожнення кишечника немовляти становить від 3 до 8 разів на день. У діточок від 6 тижнів до 6 місяців частота випорожнень може бути від 3 до 5 разів на день. Але їх може зовсім не бути впродовж дня. Навіть 3 рази на тиждень є варіантом норми. Важливо, щоб випорожнення були м’якими та легко виділялися.

У дитини немає закрепу, якщо кал м’який, навіть якщо його не було 1-3 дні. Діти, що перебувають на грудному вигодовуванні, рідко страждають на закрепи, тому що грудне молоко містить компоненти, що протидіють закрепам.

Але об’єм грудного молока повинен бути достатнім. Інакше виникають “голодні” закрепи. В цьому випадку проблема вирішується педіатром, шляхом розрахунку необхідної кількості грудного молока дитині, з огляду на її вагу.

– Отже, справжній закреп – це стан, коли дитині важко викликати дефекацію, або вона відбувається значно рідше, ніж зазвичай. У дитини закреп, якщо її кал виглядає як сухі тверді кульки, які не вбираються в підгузок, у них можуть бути прожилки крові. Навколо анусу є тріщинки. Якщо у дитини порушений сон, вона неспокійна після годування, притискає ніжки до животика.

Ось це і непокоїть мам, а бабусі радять допомогти немовляті: вставити в анус кінчик термометра, поставити гліцеринову свічку, газовідвідну трубочку, клізму. Та чи правильні ці поради?

Для немовлят нормально напружуватись під час дефекації. Для них цей акт – велика проблема, тому що вони лежать на горизонтальній поверхні, і гравітація не допомагає рухатися каловим масам.

Чим можна допомогти дитинці?

Перед вигодовуванням покладіть дитину на живіт, обережно зробіть легенький масаж спини вздовж хребта.

Обережно рухайте ніжками немовляти рухами по колу, вперед-назад, як на велосипеді, це може стимулювати його кишечник. Притискайте ніжки, зігнуті у колінах, до животика. Обережно зробіть масаж животика за годинниковою стрілкою.

Тепла ванна також може розслабити м’язи (дитина навіть може випорожнитись під час купання, будьте готові до цього).

В жодному разі не вставляйте в анус кінчик термометра!!! М’язовий спазм сфінктера може зламати його, і ваша дитинка може стати пацієнтом хірургів.

Газовідвідна трубочка, клізма – також не найкращий спосіб викликати дефекацію в домашніх умовах. З урахуванням відсутності професійних навичок, можна травмувати кишечник і, знову ж таки, допоможе тільки операція.

Ніколи не давайте дитині проносні засоби, якщо це не рекомендовано педіатром.

Годування сумішами та закрепи

У дітей на штучному вигодовуванні, як правило, більш об’ємні фекалії, і їм потрібно випорожнювати кишечник частіше, ніж дітям, які перебувають на грудному вигодовуванні.

Використовуйте тільки ті мірні ложки, які додаються до суміші, якою ви годуєте свою дитину.

Готуючи будь-яку суміш, дотримуйтесь інструкцій, що є на пакованні.

Не додавайте тверді продукти, зокрема сухарики, у пляшку для малюка – це може підвищити ймовірність закрепу у вашої дитини.

А якщо ваша крихітка на фоні закрепу відчуває сильний біль при дефекації, присутня кровотеча після сильного випорожнення, у неї температура, блювота, здутий “дерев’яний” живіт, вона не набирає вагу або втрачає вагу – зверніться до лікаря.

Тому що причиною закрепу в поодиноких випадках може бути основне захворювання.