Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) — одна из самых распространенных на Земле. И возникает она в основном из-за вредной привычки — курения. О том, что такое ХОБЛ и как с ней бороться, рассказывает врач -пульмонолог, д.м.н. Людмила Швайко.
Что такое хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ)?
Хроническая обструктивная болезнь легких — это заболевание, которое характеризуется воспалением нижних дыхательных путей и обструкцией (отеком) бронхов. При этом имеют место симптомы хронического бронхита и эмфиземы легких.
Хронический бронхит — это состояние, при котором наблюдается продуктивный (с мокротой) кашель.
Эмфизема — это патологическое расширение легких, при котором растягиваются и раздуваются ткани, потому что воздух проникает в ткани легко, а выходит с трудом.
Почему возникает ХОБЛ?
Основная причина возникновения ХОБЛ – это курение. Не важно, активное или пассивное, главное – вдыхание табачного дыма, который содержит много вредных веществ.
Второй причиной является работа на вредном производстве, где применяются токсичные вещества. Особенно, если там не соблюдаются правила гигиены труда (некачественные средства индивидуальной защиты или их отсутствие).
Третья причина – вдыхание продуктов горения при печном отоплении. В основном это касается жителей сельской местности.
Бывают случаи наследственной ХОБЛ, также болезнь может возникнуть у недоношенных детей.
ХОБЛ может развиться у страдающих бронхиальной астмой или имеющих предпосылки к ее развитию.
Симптомы ХОБЛ
Болезнь развивается медленно, поэтому нужно прислушиваться к своему организму. Появились постоянный кашель, немотивированная слабость, одышка, снижение работоспособности — это повод обратиться к врачу. Особенно, если есть факторы, описанные выше.
Диагностика ХОБЛ
Семейный врач после осмотра и сбора анамнеза должен направить пациента к пульмонологу.
Основным методом исследования при ХОБЛ является спирография – исследование функции внешнего дыхания. Его используют как для постановки диагноза, так и для отcлеживания динамики во время лечения.
Лечение ХОБЛ
Лечат хроническую обструктивную болезнь легких ингаляциями, которые назначает врач.
В качестве дополнительного лечения применяют различные дыхательные гимнастики.
Профилактика ХОБЛ
Чтобы избежать возникновения ХОБЛ, нужно:
- Не курить вообще или отказаться от табакокурения
- На вредном производстве использовать качественные средства индивидуальной защиты или сменить место работы