Почему возникает ХОБЛ?

Основная причина возникновения ХОБЛ – это курение. Не важно, активное или пассивное, главное – вдыхание табачного дыма, который содержит много вредных веществ.

Второй причиной является работа на вредном производстве, где применяются токсичные вещества. Особенно, если там не соблюдаются правила гигиены труда (некачественные средства индивидуальной защиты или их отсутствие).

Третья причина – вдыхание продуктов горения при печном отоплении. В основном это касается жителей сельской местности.

Бывают случаи наследственной ХОБЛ, также болезнь может возникнуть у недоношенных детей.

ХОБЛ может развиться у страдающих бронхиальной астмой или имеющих предпосылки к ее развитию.