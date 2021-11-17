Які причини ХОЗЛ?

Основна причина виникнення ХОЗЛ – це куріння. Не важливо, активне чи пасивне, головне – вдихання тютюнового диму, що містить багато шкідливих речовин.

Другою причиною є робота на шкідливому виробництві, де використовуються токсичні речовини. Особливо, якщо там не дотримуються правил гігієни праці (неякісні засоби індивідуального захисту або їх відсутність).

Третя причина – вдихання продуктів горіння під час пічного опалення. Здебільшого це стосується жителів сільської місцевості.

Трапляються випадки спадкової ХОЗЛ, також хвороба може виникнути у недоношених дітей.

ХОЗЛ може розвинутися у хворих на бронхіальну астму або у тих, хто має передумови для її розвитку.