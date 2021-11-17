Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) – одне з найпоширеніших на Землі. І виникає воно в основному через шкідливу звичку – куріння. Про те, що таке ХОЗЛ і як із ним боротися, розповідає лікар-пульмонолог, д.м.н. Людмила Швайко.
Що таке хронічна обструктивна хвороба легень (ХОЗЛ)?
Хронічна обструктивна хвороба легень – це захворювання, яке характеризується запаленням нижніх дихальних шляхів та обструкцією (набряком) бронхів.
Спостерігаються симптоми хронічного бронхіту та емфіземи легень.
Хронічний бронхіт – це стан, за якого наявний продуктивний (з мокротинням) кашель.
Емфізема – це патологічне розширення легень, при якому розтягуються і роздуваються тканини, тому що повітря проникає в тканини легко, а виходить важко і не в повному обсязі.
Які причини ХОЗЛ?
Основна причина виникнення ХОЗЛ – це куріння. Не важливо, активне чи пасивне, головне – вдихання тютюнового диму, що містить багато шкідливих речовин.
Другою причиною є робота на шкідливому виробництві, де використовуються токсичні речовини. Особливо, якщо там не дотримуються правил гігієни праці (неякісні засоби індивідуального захисту або їх відсутність).
Третя причина – вдихання продуктів горіння під час пічного опалення. Здебільшого це стосується жителів сільської місцевості.
Трапляються випадки спадкової ХОЗЛ, також хвороба може виникнути у недоношених дітей.
ХОЗЛ може розвинутися у хворих на бронхіальну астму або у тих, хто має передумови для її розвитку.
Симптоми ХОЗЛ
Хвороба розвивається повільно, тому слід прислухатися до свого організму. З’явилися постійний кашель, невмотивована слабкість, задишка, зниження працездатності. Це привід звернутися до лікаря. Особливо, якщо є фактори, описані вище.
Діагностика ХОЗЛ
Сімейний лікар після огляду та збору анамнезу повинен направити пацієнта до пульмонолога.
Основним методом дослідження при ХОЗЛ є спірографія – дослідження функції зовнішнього дихання. Його використовують як для встановлення діагнозу, так і для відстеження динаміки під час лікування.
Лікування ХОЗЛ
Лікують хронічну обструктивну хворобу легень інгаляціями, які призначає лікар.
Як додаткове лікування застосовують різні дихальні гімнастики.
Профілактика
Щоб уникнути виникнення ХОЗЛ, потрібно:
- Не курити взагалі або відмовитися від тютюнопаління
- На шкідливому виробництві використовувати якісні засоби індивідуального захисту або змінити місце роботи.