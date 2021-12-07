Бронхит чаще всего возникает зимой из-за переохлаждения или болезнетворных микроорганизмов: вирусов, бактерий. Иногда причиной болезни становятся токсичные химические вещества, пыль. О том, как распознать бронхит и лечить его, рассказывает врач-терапевт Марина Ерина. Что такое бронхит? Бронхит — это воспаление внутренней оболочки бронхов, сопровождаемое кашлем, нарушением дыхания из-за отека слизистой оболочки бронхов и сужения просвета дыхательных путей. Каковы симптомы бронхита? Основной симптом бронхита — кашель. Сначала он сухой, приступообразный, затем постепенно появляется мокрота и кашель становится влажным (продуктивным). Из-за отечности слизистой просвет бронхов сужается и дыхание становится затрудненным, возникает одышка. При отхождении мокроты появляются хрипы. Бронхит сопровождается общей слабостью, вялостью и сильным потоотделением. Может подняться температура тела. Причины возникновения бронхита Причиной возникновения бронхита могут быть вирусы, воздействие химических веществ или пыль. Но чаще всего бронхит развивается как осложнение при неправильном лечении острой респираторной инфекции. При присоединении бактериальной инфекции причиной бронхита могут стать пневмококки, стрептококки, гемофильная палочка. Лечение бронхита Лечение назначается в зависимости от причины болезни. При вирусной природе бронхита применяют противовирусные препараты. Прием антибиотиков целесообразен только тогда, когда причиной болезни стало присоединение бактериальной инфекции. Если бронхит вызван химическими соединениями или индивидуальной непереносимостью каких-либо веществ, исключаются дальнейшие контакты с токсинами либо аллергенами. Применяются также препараты, разжижающие мокроту и стимулирующие ее выведение. Когда пройдет острый период, назначают физиотерапевтические процедуры и дренажный массаж. Во время болезни показано обильное теплое питье: витаминные чаи, какао. Полезно делать дыхательную гимнастику. Профилактика бронхита Для профилактики бронхита необходимо вовремя лечить ОРВИ, респираторные заболевания, вакцинироваться. вакцинация от гриппа и пневмококковой инфекции снижает вероятность заболевания в осенне-зимний период;

своевременное лечение простудных заболеваний;

закаливание;

физическая активность;

отказ от вредных привычек, в том числе от курения;

своевременное лечение хронических легочных инфекций.

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