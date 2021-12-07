Бронхіт найчастіше виникає взимку через переохолодження або хвороботворні мікроорганізми: віруси, бактерії. Іноді причиною хвороби стають токсичні хімічні речовини, пил. Про те, як розпізнати бронхіт та лікувати його, розповідає лікар-терапевт Марина Єріна.
Що таке бронхіт?
Бронхіт – це запалення внутрішньої оболонки бронхів, що супроводжується кашлем, порушенням дихання через набряк слизової оболонки бронхів та звуження просвіту дихальних шляхів.
Симптоми бронхіту
Основний симптом бронхіту – кашель. Спочатку він сухий, нападоподібний, потім поступово з’являється мокрота і кашель стає вологим (продуктивним).
Через набряк слизової оболонки просвіт бронхів звужується і дихання стає утрудненим, виникає задишка.
При відходженні мокротиння з’являються хрипи.
Бронхіт супроводжується загальною слабкістю, млявістю та значним потовиділенням.
Може піднятися температура тіла.
Які причини виникнення бронхіту?
Причиною бронхіту можуть бути віруси, вплив хімічних речовин або пил.
Але найчастіше бронхіт розвивається як ускладнення через неправильне лікування гострої респіраторної інфекції.
При приєднанні бактеріальної інфекції причиною бронхіту можуть стати пневмококи, стрептококи, гемофільна паличка.
Як лікувати бронхіт?
Лікування призначається залежно від причини хвороби.
При вірусній природі бронхіту застосовують противірусні препарати.
Антибіотики доцільні лише тоді, коли причиною хвороби стало приєднання бактеріальної інфекції.
Якщо бронхіт спричинений хімічними сполуками чи індивідуальною непереносимістю будь-яких речовин, виключаються подальші контакти з токсинами чи алергенами.
Застосовуються також препарати, що розріджують мокротиння та стимулюють його виведення.
Коли мине гострий період, призначають фізіотерапевтичні процедури та дренажний масаж.
Під час хвороби показано тепле питво: вітамінні чаї, какао.
Корисно робити дихальну гімнастику.
Профілактика бронхіту
Для профілактики бронхіту необхідно вчасно лікувати ГРВІ, респіраторні захворювання, вакцинуватися.
- вакцинація від грипу і пневмококової інфекції знижує ймовірність захворювання в осінньо-зимовий період;
- своєчасне лікування простудних захворювань;
- загартовування;
- фізична активність;
- відмова від шкідливих звичок, зокрема від куріння;
- своєчасне лікування хронічних легеневих інфекцій.