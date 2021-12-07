Як лікувати бронхіт?

Лікування призначається залежно від причини хвороби.

При вірусній природі бронхіту застосовують противірусні препарати.

Антибіотики доцільні лише тоді, коли причиною хвороби стало приєднання бактеріальної інфекції.

Якщо бронхіт спричинений хімічними сполуками чи індивідуальною непереносимістю будь-яких речовин, виключаються подальші контакти з токсинами чи алергенами.

Застосовуються також препарати, що розріджують мокротиння та стимулюють його виведення.

Коли мине гострий період, призначають фізіотерапевтичні процедури та дренажний масаж.

Під час хвороби показано тепле питво: вітамінні чаї, какао.

Корисно робити дихальну гімнастику.