Имбирная вода — это просто вода, конечно, отфильтрованная, настоянная на имбире.

Почему о ее преимуществах для здоровья в последнее время много говорят, объясняет консультант по здоровому питанию Абдул Маджид.

Доктор Маджид первым неоспоримым преимуществом имбирной воды называет наличие противовоспалительных свойств. В сезон простуд это чрезвычайно важно.

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Имбирь — против простуды, боли и для снижения уровня сахара и холестерина

Противовоспалительные свойства имбиря проявляются благодаря природным веществам. Имбирь содержит не менее 40 антиоксидантных соединений.

Основными активными соединениями, ответственными за острый вкус свежего имбиря, являются гинеролы. Подобно аспирину, они разжижают кровь. Их противовоспалительные и антиоксидантные свойства хорошо известны.

Во время сушки имбиря гинеролы превращаются в соединения, называемые шогаолами, которые тоже проявляют противовоспалительное действие.

Потребление имбирной воды может уменьшить боль, связанную с артритом, мышечную и менструальную, а еще — боль в горле.

Было обнаружено губительное действие имбиря на вирус герпеса, респираторно-синцитиальный вирус, в частности вирус гриппа.

— Имбирная вода также способствует снижению уровня холестерина: причем и общего, и триглицеридов, — отмечает Маджид.

Это существенно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Еще имбирная вода способна облегчить желудочно-кишечный дискомфорт, например вздутие живота и расстройство желудка.

Это способствует эффективному пищеварению и помогает пище легче продвигаться через пищеварительную систему.

Имбирь давно используется как естественное средство от тошноты.

Некоторые исследования показывают, что имбирная вода может помочь контролировать уровень сахара в крови натощак у людей с диабетом II типа.

Имбирную воду также связывают с потенциальными возможностями для похудения.

Как готовить имбирную воду

Одну столовую ложку очищенного и тертого корня имбиря залить литром теплой воды. Поставить в темное место на ночь для настаивания.

Утром добавить чайную ложку меда и хорошо размешать. Полученный настой следует пить небольшими порциями в течение дня. Курс — 30 дней.

Не стоит пить имбирную воду на голодный желудок и перед сном. Параллельно с напитком обязательно пейте чистую воду.

Диетолог призывает соблюдать меру: пить не более литра имбирной воды в день, так как чрезмерное употребление этого продукта может привести к изжоге и тошноте.

Можно приготовить и чай с имбирем

Имбирь длиной 3-4 см очистить и натереть на мелкой терке, лимон нарезать тонкими дольками. Все залить 0,5 л кипятка и оставить завариваться на 5-7 минут.

Источник: Quora