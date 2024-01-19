Імбирна вода – це просто вода, звісно, відфільтрована, настояна на імбирі.

Чому про її переваги для здоров’я останнім часом багато говорять, пояснює консультант із здорового харчування Абдул Маджид.

Доктор Маджид першою беззаперечною перевагою імбирної води називає наявність протизапальних властивостей. В сезон застуд це надзвичайно важливо.

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Імбир – проти застуди, болю і для зниження рівня цукру і холестерину

Протизапальні властивості імбиру проявляються завдяки природним речовинам. Імбир містить не менше 40 антиоксидантних сполук.

Основними активними сполуками, відповідальними за гострий смак свіжого імбиру, є гінероли. Вони, подібно до аспірину, здатні розріджувати кров. Їхні протизапальні та антиоксидантні властивості добре відомі.

Під час сушіння імбиру гінероли перетворюються на сполуки, які називаються шогаолами. Вони теж проявляють протизапальну дію.

Споживання імбирної води може зменшити біль, пов’язаний з артритом, м’язовий, менструальний і біль у горлі.

Було виявлено згубну дію імбиру на вірус герпесу, респіраторно-синцитіальний вірус, зокрема вірус грипу.

– Імбирна вода також сприяє зниженню рівня холестерину: причому і загального, і тригліцеридів, – зазначає Маджид.

Це суттєво знижує ризик серцево-судинних захворювань.

Дієтолог зазначає, що імбирна вода здатна полегшити шлунково-кишковий дискомфорт, як-от здуття живота та розлад шлунку. Це сприяє ефективному травленню та допомагає їжі легше просуватися через травну систему.

Імбир давно використовується як природний засіб від нудоти.

Деякі дослідження показують, що імбирна вода може допомогти контролювати рівень цукру в крові натщесерце у людей з діабетом II типу.

Імбирну воду також пов’язують з потенційними можливостями для схуднення.

Як готувати імбирну воду

Одну столову ложку очищеного та тертого кореня імбиру залити літром теплої води. Поставити у темне місце на ніч для настоювання.

Вранці додати чайну ложку меду та добре розмішати. Отриманий настій слід пити невеликими порціями протягом дня. Курс – 30 днів.

Не варто пити імбирну воду на голодний шлунок і перед сном. Паралельно з напоєм обов’язково пийте й чисту воду.

Дотримуйтесь міри: не більше літра імбирної води на день, тому що надмірне вживання цього продукту може призвести до печії та нудоти.

Можна приготувати й чай з імбиром

Для цього імбир довжиною 3-4 см очистити та натерти на дрібній тертці, лимон нарізати тонкими часточками. Все залити 0,5 л окропу і залишити заварюватись на 5–7 хвилин.

Джерело: Quora