Ромашковый чай уже веками используется как успокаивающий и тонизирующий напиток. Он известен своими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Однако важно понимать, сколько можно пить чая из ромашки.

Врач-диетолог Илона Булич рассказала Фактам ICTV, можно ли пить чай из ромашки ежедневно и какие он имеет свойства.

Как чай из ромашки действует на организм человека

— Важно отметить, что не все разновидности ромашки, а именно аптечная издавна используется как лекарственное растение, которое способно влиять на все органы и системы, — отмечает врач.

Растение содержит ряд полезных соединений: флавоноиды, кумарины, эфирные масла и другие.

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— Все положительные терапевтические эффекты связаны с наличием многих полезных биологически активных веществ в его составе, — объясняет эксперт.

Одним из основных преимуществ ромашки является ее способность успокаивать нервную систему и облегчать стресс.

— Полифенолы, входящие в состав, взаимодействуют с рецепторами головного мозга. В результате появляется мягкий седативный эффект, уменьшается стресс и улучшается работа сердца.

Чай из ромашки — хорошее средство для тех, кто сталкивается с расстройствами сна или тревожностью.

Кроме того, растение обладает противовоспалительными свойствами, оно улучшает состояние кожи и помогает в легких случаях воспаления желудка.

Специалист отметила, что чай из аптечной ромашки оказывает многогранное действие:

антисептическое (противовирусное и антибактериальное);

обезболивающее;

противовоспалительное;

спазмолитическое;

противосудорожное;

потогонное;

желчегонное;

успокаивающее;

антиоксидантное.

— Поэтому чай из ромашки и положительно влияет на желудочно-кишечный тракт, — говорит медик.

Растение уменьшает спазмы, изжогу, заживляет эрозии и язвы, помогает избавиться от вредных микроорганизмов и продуктов брожения в кишечнике, улучшает состояние микрофлоры кишечника и нормализует моторику, помогает при диарее, при запорах, способствует профилактике развития желчно-каменной болезни и улучшает отток желчи.

Доказано, что отвар ромашки способствует поддержанию нормального уровня сахара в крови. Главное — пить неподслащенный ромашковый чай.

— Также чай из ромашки способствует естественному росту остеобластных клеток — клеток в организме, которые поддерживают рост и минерализацию костей, — говорит эксперт.

Это свойство полезно при остеопорозе, особенно в постменопаузальном периоде.

Наличие антиоксидантов в ромашке создает профилактический эффект развития раковых заболеваний.

Можно ли пить чай из ромашки ежедневно

— Важно учитывать, что, как и с любыми травами, индивидуальная реакция на ромашку может отличаться, поэтому лучше консультироваться с врачом перед началом регулярного употребления, — отмечает специалист.

Врач отвечает — пить ромашковый чай ежедневно можно, но важно знать меру.

Медик говорит — надо знать, сколько можно пить чая из ромашки и придерживаться этого.

Даже абсолютно здоровым людям не желательно употреблять каждый день больше 1-2 стаканов чая из ромашки.

— Помните, во всем стоит знать меру. Главное — использовать натуральные чаи промышленного производства, чтобы быть уверенными в соблюдении требований сертификации и безопасности, — отмечает врач.

Чрезмерное употребление может вызвать тошноту или аллергические реакции.

Также важно обращать внимание на возможные взаимодействия растения с другими препаратами, особенно если вы принимаете лекарства или имеете хронические заболевания.

В общем пить чай из ромашки ежедневно можно, он имеет много полезных свойств. Однако, как и с любым другим продуктом, важно придерживаться разумных пределов и учитывать индивидуальные особенности организма.