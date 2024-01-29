Ромашковый чай уже веками используется как успокаивающий и тонизирующий напиток. Он известен своими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Однако важно понимать, сколько можно пить чая из ромашки.
Врач-диетолог Илона Булич рассказала Фактам ICTV, можно ли пить чай из ромашки ежедневно и какие он имеет свойства.
Как чай из ромашки действует на организм человека
— Важно отметить, что не все разновидности ромашки, а именно аптечная издавна используется как лекарственное растение, которое способно влиять на все органы и системы, — отмечает врач.
Растение содержит ряд полезных соединений: флавоноиды, кумарины, эфирные масла и другие.
— Все положительные терапевтические эффекты связаны с наличием многих полезных биологически активных веществ в его составе, — объясняет эксперт.
Одним из основных преимуществ ромашки является ее способность успокаивать нервную систему и облегчать стресс.
— Полифенолы, входящие в состав, взаимодействуют с рецепторами головного мозга. В результате появляется мягкий седативный эффект, уменьшается стресс и улучшается работа сердца.
Чай из ромашки — хорошее средство для тех, кто сталкивается с расстройствами сна или тревожностью.
Кроме того, растение обладает противовоспалительными свойствами, оно улучшает состояние кожи и помогает в легких случаях воспаления желудка.
Специалист отметила, что чай из аптечной ромашки оказывает многогранное действие:
- антисептическое (противовирусное и антибактериальное);
- обезболивающее;
- противовоспалительное;
- спазмолитическое;
- противосудорожное;
- потогонное;
- желчегонное;
- успокаивающее;
- антиоксидантное.
— Поэтому чай из ромашки и положительно влияет на желудочно-кишечный тракт, — говорит медик.
Растение уменьшает спазмы, изжогу, заживляет эрозии и язвы, помогает избавиться от вредных микроорганизмов и продуктов брожения в кишечнике, улучшает состояние микрофлоры кишечника и нормализует моторику, помогает при диарее, при запорах, способствует профилактике развития желчно-каменной болезни и улучшает отток желчи.
Доказано, что отвар ромашки способствует поддержанию нормального уровня сахара в крови. Главное — пить неподслащенный ромашковый чай.
— Также чай из ромашки способствует естественному росту остеобластных клеток — клеток в организме, которые поддерживают рост и минерализацию костей, — говорит эксперт.
Это свойство полезно при остеопорозе, особенно в постменопаузальном периоде.
Наличие антиоксидантов в ромашке создает профилактический эффект развития раковых заболеваний.
Можно ли пить чай из ромашки ежедневно
— Важно учитывать, что, как и с любыми травами, индивидуальная реакция на ромашку может отличаться, поэтому лучше консультироваться с врачом перед началом регулярного употребления, — отмечает специалист.
Врач отвечает — пить ромашковый чай ежедневно можно, но важно знать меру.
Медик говорит — надо знать, сколько можно пить чая из ромашки и придерживаться этого.
Даже абсолютно здоровым людям не желательно употреблять каждый день больше 1-2 стаканов чая из ромашки.
— Помните, во всем стоит знать меру. Главное — использовать натуральные чаи промышленного производства, чтобы быть уверенными в соблюдении требований сертификации и безопасности, — отмечает врач.
Чрезмерное употребление может вызвать тошноту или аллергические реакции.
Также важно обращать внимание на возможные взаимодействия растения с другими препаратами, особенно если вы принимаете лекарства или имеете хронические заболевания.
В общем пить чай из ромашки ежедневно можно, он имеет много полезных свойств. Однако, как и с любым другим продуктом, важно придерживаться разумных пределов и учитывать индивидуальные особенности организма.