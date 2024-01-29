Ромашковий чай уже століттями використовують як заспокійливий і тонізувальний напій. Він відомий своїми антиоксидантними та протизапальними властивостями. Однак важливо розуміти, скільки можна пити чаю з ромашки.

Лікарка-дієтолог Ілона Буліч розповіла Фактам ICTV, чи можна пити чай з ромашки щодня та які він має властивості.

Як чай з ромашки діє на організм людини

– Важливо зазначити, що не всі різновиди ромашки, а лише аптечна з давніх-давен використовується як лікарська рослина, яка здатна впливати на всі органи та системи, – наголошує лікарка.

Рослина містить низку корисних сполук: флавоноїди, кумарини, ефірні олії та інші.

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– Всі позитивні терапевтичні ефекти пов’язані з наявністю багатьох корисних біологічно активних речовин в її складі, – пояснює експертка.

Однією з основних переваг ромашки є її здатність заспокоювати нервову систему та полегшувати стрес.

– Поліфеноли, що входять до складу, взаємодіють із рецепторами головного мозку. В результаті з’являється м’який седативний ефект, зменшується стрес та покращується робота серця.

Чай із ромашки – хороший засіб для тих, хто стикається з розладами сну або тривожністю.

Крім того, рослина має протизапальні властивості, вона поліпшує стан шкіри і допомагає у легких випадках запалення шлунка.

Фахівчиня зазначила, що чай з аптечної ромашки надає багатогранну дію:

антисептичну (противірусну та антибактеріальну);

знеболювальну;

протизапальну;

спазмолітичну;

протисудомну;

потогінну;

жовчогінну;

заспокійливу;

антиоксидантну.

– Тому чай з ромашки і позитивно впливає на шлунково-кишковий тракт, – каже медик.

Рослина зменшує спазми, печію, загоює ерозії та виразки, допомагає позбутися шкідливих мікроорганізмів і продуктів бродіння у кишківнику, покращує стан мікрофлори кишківника та нормалізує моторику, допомагає при діареї та закрепах, сприяє профілактиці розвитку жовчно-камʼяної хвороби та покращує відтік жовчі.

Доведено, що відвар ромашки сприяє підтримці нормального рівня цукру в крові. Головне – пити непідсолоджений ромашковий чай.

– Також чай із ромашки сприяє природному зростанню остеобластних клітин – клітин в організмі, які підтримують ріст та мінералізацію кісток, – говорить експертка.

Ця властивість корисна у разі остеопорозу, особливо у постменопаузальному періоді.

Наявність антиоксидантів у ромашці створює профілактичний ефект розвитку ракових захворювань.

Чи можна пити чай із ромашки щодня

– Важливо враховувати, що, як і з будь-якими травами, індивідуальна реакція на ромашку може відрізнятися, тому краще консультуватися з лікарем перед початком регулярного вживання, – наголошує фахівчиня.

Лікарка відповідає – пити ромашковий чай щодня можна, але важливо знати міру.

Медик говорить – треба знати, скільки можна пити чаю з ромашки та дотримуватися цього.

Навіть абсолютно здоровим людям не бажано вживати кожного дня більше 1-2 склянок чаю з ромашки.

– Памʼятайте, в усьому варто знати міру. Головне – використовувати натуральні чаї промислового виробництва, щоб бути впевненими у дотриманні вимог сертифікації та безпеки, – зазначає лікарка.

Надмірне вживання може викликати нудоту чи алергічні реакції.

Також важливо звертати увагу на можливі взаємодії рослини з іншими препаратами, особливо якщо ви приймаєте ліки чи маєте хронічні захворювання.

Загалом пити чай з ромашки щодня можна, він має багато корисних властивостей. Однак, як і з будь-яким іншим продуктом, важливо дотримуватися розумних меж і враховувати індивідуальні особливості організму.