Когда стоит вакцинироваться, если уже переболел коронавирусом

По словам врача, вакцинироваться после перенесенного коронавируса можно сразу, когда закончится заразный период.

— То есть когда завершится срок самоизоляции и исчезнут симптомы заболевания, а человек получит отрицательный тест на ПЦР/антиген, — отметила она.

В среднем это длится примерно четыре недели. После этого периода можно получить прививку от Covid-19, если имеется достаточное количество вакцин.

Если же количество ограничено, то можно отложить прививку до шести месяцев. По словам инфекциониста, именно столько времени есть у человека, чтобы не заболеть коронавирусом повторно.

В Минздраве отмечали, что несмотря на то, переболел человек или нет, все равно есть успешный опыт и рекомендация провести вакцинацию после шести месяцев после окончания болезни.

Но если человек работает в критической инфраструктуре, если это, например, педагог или медицинский работник, то тогда не нужно ждать, а получить прививку в ближайшеее время после завершения активной фазы болезни.