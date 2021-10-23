По статистике Министерства здравоохранения, в Украине уже переболели коронавирусом 2,3 млн человек. У них может возникнуть вопрос — нужно ли уже переболевшим вакцинироваться от Covid-19.
Врач-инфекционист Леся Радковская рассказала Фактам ICTV, когда необходимо вакцинироваться после перенесенного коронавируса, когда можно сделать прививку переболевшим и зачем это нужно.
Когда стоит вакцинироваться, если уже переболел коронавирусом
По словам врача, вакцинироваться после перенесенного коронавируса можно сразу, когда закончится заразный период.
— То есть когда завершится срок самоизоляции и исчезнут симптомы заболевания, а человек получит отрицательный тест на ПЦР/антиген, — отметила она.
В среднем это длится примерно четыре недели. После этого периода можно получить прививку от Covid-19, если имеется достаточное количество вакцин.
Если же количество ограничено, то можно отложить прививку до шести месяцев. По словам инфекциониста, именно столько времени есть у человека, чтобы не заболеть коронавирусом повторно.
В Минздраве отмечали, что несмотря на то, переболел человек или нет, все равно есть успешный опыт и рекомендация провести вакцинацию после шести месяцев после окончания болезни.
Но если человек работает в критической инфраструктуре, если это, например, педагог или медицинский работник, то тогда не нужно ждать, а получить прививку в ближайшеее время после завершения активной фазы болезни.
Кому необходимо вакцинироваться после перенесенного Covid-19
Вакцинироваться после коронавируса необходимо всем, ведь чем больше процент вакцинированных, тем действеннее коллективный иммунитет.
Это важно для тех, кто находится в группе риска, имеет ослабленный иммунитет и противопоказания к вакцинации.
Зачем нужно вакцинироваться даже после Covid-19
— Вакцинироваться нужно для того, чтобы получить лучшую защиту от Covid-19, — говорит инфекционист.
После перенесенного заболевания вырабатывается приобретенный природный иммунитет. Но он не гарантирует того, что человек снова не заболеет коронавирусом. И тяжесть нового заболевания не зависит от предыдущего опыта болезни.
Зато иммунитет, который развивается после вакцинации, предоставит надежную защиту от коронавируса. Вакцинированные люди реже болеют Covid-19. А если такое случается, то переносят болезнь гораздо легче и с меньшим количеством осложнений.
Это происходит потому, что вакцины лучше стимулируют образование антител и Т-клеток, которые обезвреживают вирус.
Нужно ли делать тест на антитела перед прививкой
В Минздраве сообщили, что делать тесты на антитела к коронавирусу, чтобы узнать, есть ли у вас иммунная защита от него, не имеет смысла.
- тесты, которыми измеряют уровень антител, не стандартизированы. Разные лаборатории применяют различные методы исследования, оборудование, тест-системы различной точности и чувствительности. Поэтому такие тесты часто дают разные и крайне неточные результаты;
- антитела является не единственным звеном защиты от Covid-19. Есть еще клеточный иммунный ответ, который сохраняется дольше, и тест на антитела его не определит.
Это значит, что у человека может быть низкий уровень антител, но при этом неплохая защита от вируса благодаря клеточному иммунитету. Или наоборот, первая доза вакцины может дать высокий уровень антител, но хорошая защита появится лишь тогда, когда заработают другие звенья иммунитета.