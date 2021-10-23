За статистикою Міністерства охорони здоров’я, в Україні вже перехворіли на коронавірус 2,3 млн людей. У них може виникнути питання – чи потрібно тим, хто вже перехворів, вакцинуватися від Covid-19.
Лікар-інфекціоніст Леся Радковська розповіла Фактам ICTV, коли необхідно вакцинуватися після перенесеного коронавірусу, коли можна зробити щеплення перехворілим та навіщо це потрібно.
Коли варто вакцинуватися, якщо вже перехворів на коронавірус
За словами лікаря, вакцинуватися після перенесеного коронавірусу можна одразу, коли закінчиться заразний період.
– Тобто коли завершиться термін самоізоляції та зникнуть симптоми захворювання, а людина отримає негативний тест на ПЛР/антиген, – зазначила вона.
У середньому це триває приблизно чотири тижні. Після цього періоду можна отримати щеплення від Covid-19, якщо є достатня кількість вакцин.
Якщо ж кількість обмежена, то можна відкласти щеплення до шести місяців. За словами інфекціоніста, саме стільки часу людина має, щоб не захворіти на коронавірус повторно.
У МОЗ зазначали, що незважаючи на те, перехворіла людина чи ні, однаково є успішний досвід і рекомендація провести вакцинацію через шість місяців після завершення хвороби.
Але якщо людина працює в критичній інфраструктурі, якщо це, наприклад, освітянин або медичний працівник, то тоді не потрібно чекати, а отримати щеплення якнайшвидше після завершення активної хвороби.
Кому необхідно вакцинуватися після перенесеного Covid-19
Вакцинуватися після коронавірусу необхідно усім, адже що більший відсоток вакцинованих, то дієвіший колективний імунітет.
Це важливо для тих, хто перебуває у групі ризику, має ослаблений імунітет та протипоказання до щеплення.
Навіщо потрібно вакцинуватися навіть після Covid-19
– Вакцинуватися потрібно для того, щоб отримати кращий захист від Covid-19, – каже інфекціоніст.
Після перенесеного захворювання виробляється набутий природний імунітет. Але він не гарантує того, що людина знову не захворіє на коронавірус. І тяжкість нового захворювання не залежить від попереднього досвіду хвороби на Covid-19.
Натомість імунітет, який розвивається після вакцинації, надасть надійніший захист від коронавірусної хвороби. Вакциновані люди рідше хворіють на Covid-19. А якщо таке трапляється, то переносять хворобу набагато легше і з меншою кількістю ускладнень.
Це відбувається тому, що вакцини краще стимулюють утворення антитіл та Т-клітин, які знешкоджують вірус.
Чи потрібно робити тест на антитіла перед щепленням
У МОЗ повідомили, що робити тести на антитіла до коронавірусу, щоб дізнатися, чи є у вас імунний захист від нього, немає сенсу.
- тести, якими вимірюють рівень антитіл, не стандартизовані. Різні лабораторії застосовують різні методи дослідження, обладнання, тест-системи різної точності та чутливості. Тому такі тести часто дають різні й вкрай неточні результати;
- антитіла є не єдиною ланкою захисту від Covid-19. Є ще клітинна імунна відповідь, яка зберігається довше та яку тест на антитіла не визначить.
Це означає, що у людини може бути низький рівень антитіл, але при цьому непоганий захист від вірусу завдяки клітинному імунітету. Або навпаки, перша доза вакцини може дати високий рівень антитіл, але хороший захист з’явиться лише тоді, коли запрацюють інші ланки імунітету.