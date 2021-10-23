Коли варто вакцинуватися, якщо вже перехворів на коронавірус

За словами лікаря, вакцинуватися після перенесеного коронавірусу можна одразу, коли закінчиться заразний період.

– Тобто коли завершиться термін самоізоляції та зникнуть симптоми захворювання, а людина отримає негативний тест на ПЛР/антиген, – зазначила вона.

У середньому це триває приблизно чотири тижні. Після цього періоду можна отримати щеплення від Covid-19, якщо є достатня кількість вакцин.

Якщо ж кількість обмежена, то можна відкласти щеплення до шести місяців. За словами інфекціоніста, саме стільки часу людина має, щоб не захворіти на коронавірус повторно.

У МОЗ зазначали, що незважаючи на те, перехворіла людина чи ні, однаково є успішний досвід і рекомендація провести вакцинацію через шість місяців після завершення хвороби.

Але якщо людина працює в критичній інфраструктурі, якщо це, наприклад, освітянин або медичний працівник, то тоді не потрібно чекати, а отримати щеплення якнайшвидше після завершення активної хвороби.