Мелатонин в таблетках, то есть синтетический гормон сна может помочь только при определенных состояниях, например при смене часовых поясов, синдроме задержки фазы сна, расстройствах сна у детей и для уменьшения тревоги до и после операции.

Но при хронической бессоннице от него нет никакой пользы.

— Согласно международным исследованиям и рекомендациям, нет достаточно убедительных доказательств эффективности и, главное, безопасности добавок мелатонина при хронической бессоннице, — утверждает эндокрилог Дина Крылова.

Вообще то мелатонин — гормон, который мозг человека вырабатывает в ответ на темноту. Это помогает организму регулировать циркадные ритмы и время сна.

Известно, что с возрастом организм вырабатывает все меньше и меньше мелатонина, вот почему у пожилых людей чаще встречаются проблемы со сном.

Нередко, чтобы побороть бессонницу, люди принимают диетические добавки с мелатонином — синтетические препараты, которые производят в лабораторных условиях.

Краткосрочный прием добавок кажется абсолютно безопасным большинству людей, но это не совсем так. И недостаток информации о возможных негативных последствиях добавок мелатонина вовсе не означает, что их нет.

Поэтому врач дает несколько предостережений:

люди с эпилепсией и те, кто принимает препараты для разжижения крови, должны находиться под наблюдением врача, когда начнут употреблять добавки с мелатонином;

не рекомендуется принимать мелатонин людям с деменцией;

беременным и женщинам на грудном вскармливании также не стоит принимать препарат.

Относительно возможных побочных эффектов исследований недостаточно. Хотя наблюдения показывают, что даже при краткосрочном приеме мелатонина могут проявляться:

головная боль;

головокружение;

тошнота;

сонливость.

Американская академия медицины сна и Американский колледж врачей, исследовав проблему, определили, что добавки мелатонина при хронической бессоннице не эффективны.

В борьбе с хронической бессонницей американские врачи в первую очередь рекомендуют использовать когнитивно-поведенческую терапию в качестве начального лечения.

Они указывают на пять основных правил борьбы с изнурительной бессонницей.

Первое. Ложиться спать в одно и то же время каждый день.

Второе. Воздерживаться от кофеина и алкоголя за несколько часов до сна.

Третье. Пользоваться удобным ортопедическим матрасом и постелью из натуральных тканей.

Четвертое. Ограничить время перед экраном телевизора или гаджета вечером;

Пятое. Запланировать короткий послеобеденный сон — не более 20 минут.

Если у вас есть проблемы со сном, не стоит сразу принимать таблетки с мелатонином. Прежде всего обратите внимание на привычки, которые помогут сделать ваш сон здоровым.

Источник: Бережи себе