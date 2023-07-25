Мелатонін у пігулках, тобто синтетичний гормон сну може допомогти лише при певних станах, як-от при зміні часових поясів, синдромі затримки фази сну, розладах сну в дітей та для зменшення тривоги до й після операції.

Але при хронічному безсонні від нього немає жодної користі.

– Відповідно до міжнародних досліджень і рекомендацій, немає достатньо переконливих доказів ефективності та, головне, безпечності добавок мелатоніну при хронічному безсонні, – стверджує ендокринолог Діна Крилова.

Взагалі мелатонін – гормон, який мозок людини виробляє у відповідь на темряву. Це допомагає організму регулювати циркадні ритми і час сну.

Відомо, що з віком організм виробляє все менше мелатоніну, ось чому в літніх людей частіше зустрічаються проблеми зі сном.

Часто, щоб побороти безсоння, люди приймають дієтичні добавки з мелатоніном – синтетичні препарати, які виробляють у лабораторних умовах.

Короткострокове приймання добавок здається абсолютно безпечним більшості людей, але це не зовсім так. І брак інформації про можливі негативні наслідки добавок мелатоніну зовсім не означає, що їх немає.

Отож лікар дає декілька застережень:

люди з епілепсією та ті, хто приймає препарати для розрідження крові, мають перебувати під наглядом лікаря, коли почнуть вживати добавки з мелатоніном;

не рекомендується приймати мелатонін людям із деменцією;

вагітним і жінкам на грудному вигодовуванні також не варто приймати препарат.

Щодо можливих побічних ефектів досліджень недостатньо. Хоча спостереження показують, що навіть при короткостроковому прийманні мелатоніну можуть проявлятися:

головний біль;

запаморочення;

нудота;

сонливість.

Американська академія медицини сну та Американський коледж лікарів, дослідивши проблему, визначили, що добавки мелатоніну при хронічному безсонні не ефективні.

У боротьбі з хронічним безсонням американські лікарі передусім рекомендують використовувати когнітивно-поведінкову терапію як початкове лікування.

Вони вказують на п’ять основних правил боротьби із виснажливим безсонням.

Перше. Лягати спати в той самий час щодня.

Друге. Утримуватися від кофеїну та алкоголю за кілька годин до сну.

Третє. Користуватися зручним ортопедичним матрацом і постіллю з натуральних тканин.

Четверте. Обмежити час перед екраном телевізора чи гаджета увечері.

П’яте. Запланувати короткий післяобідній сон — не більше 20 хвилин.

Якщо ви маєте проблеми зі сном, не варто одразу приймати пігулки з мелатоніном. Передусім зверніть увагу на звички, які допоможуть зробити ваш сон здоровішим.

Джерело: Бережи себе