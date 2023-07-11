Китайські та американські науковці провели дослідження, яке дало неочікувані результати: ніч без сну може суттєво покращити настрій пацієнтам з депресивними розладами.

Це відбувається через посилення зв’язку між мигдалиною та передньою поясною корою головного мозку. Зазначені ділянки залучені до контролю емоцій, мотивації та прийняття рішень.

Але чому, з якої причини посилюється цей зв’язок?

Учені провели експеримент у лабораторії Центру клінічних трансляційних досліджень при лікарні Пенсильванського університету, запросивши до участі 54 здорових добровольців та 30 — із депресивним розладом (7 чоловіків і 23 жінки віком приблизно 40 років).

Протягом п’яти днів учасникам зробили три сканування активності мозку в апараті функціональної магнітно-резонансної томографії. Деякі обстеження відбулися одразу після сну, інші — після безсонної ночі.

Протягом дня учасників також просили заповнювати опитувальники на оцінювання настрою.

Результати показали, що у здорових учасників після безсонної ночі, як і очікувалося, настрій загалом суттєво погіршився. А серед пацієнтів із депресією у 13 чоловік, тобто у 43%, настрій, навпаки, покращився.

Це напряму залежало від посилення функціонального зв’язку між мигдалиною та передньою поясною корою мозку.

Відомо, що при депресії порушується контроль активності мигдалин і збільшується частка REM-фази сну. Водночас при відсутності сну, зокрема без надлишку REM-фази, у пацієнтів може тимчасово відновлюватися контроль мигдалини, проявляючись антидепресантним впливом.

Учені припускають, що нервова мережа, яка пов’язує ці ділянки й відбиває настрій людей, потребує подальшого вивчення з метою створення нових антидепресантів.

Джерело: Proceedings of the National Academy of Sciences, Наука