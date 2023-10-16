Существует предубеждение, будто эта болезнь возникает вследствие чрезмерного употребления алкоголя. Однако это лишь одна из возможных причин. О том, что такое цирроз печени, его признаках и профилактике рассказывает Фактам ICTV врач-инфекционист Диана Власова.
Что такое цирроз печени
Цирроз — это тип поражения печени, при котором здоровые клетки заменяются рубцовой тканью. Орган не способен больше выполнять жизненно важные функции: обмен веществ, фильтрацию токсинов, производство белков, процессы кроветворения, расщепление жиров и другие.
Симптомы
Превращение здоровых клеток печени в цирроз обычно длится годами. Наиболее распространенными признаками являются:
- потеря аппетита;
- боль и сжимающие боли в правом подреберье;
- тошнота;
- резкое похудение;
- общая слабость и усталость;
- увеличение живота в объеме;
- отеки на ногах;
- появление сосудистых сплетений на коже (сосудистые звездочки);
- пожелтение кожи и глаз (желтуха);
покраснение ладоней;
- зуд кожи;
- потеря волос;
- моча темного цвета;
- внутреннее кровотечение, проявляющееся в виде темного кала или рвота цвета кофейной гущи;
- изменения на гормональном фоне, которые могут вызвать атрофию яичек (уменьшение) и импотенцию у мужчин или аменорею (отсутствие менструаций) у женщин;
- расстройства сна;
- когнитивные проблемы, такие как потеря памяти, путаница или трудности с концентрацией.
— При первых симптомах необходимо немедленно обратиться к семейному врачу. Он назначит лабораторные анализы и исследования, и по результатам диагностики направит к узким специалистам — гепатологу или инфекционисту. Только своевременно начатое лечение поможет остановить прогрессирование заболевания, — отмечает врач.
Причины цирроза печени
Наиболее распространенные причины — чрезмерное потребление алкоголя и вирусы гепатита В и С. Однако есть ряд других состояний, которые также могут привести к повреждению печени и циррозу.
Например, жировой гепатоз (дистрофия печени), обычно связанный с такими заболеваниями, как ожирение, высокий уровень холестерина и триглицеридов в крови, а также диабет II типа.
Вызвать цирроз могут также:
- некоторые аутоиммунные заболевания, когда определенные типы клеток иммунной системы атакуют и повреждают печень — аутоиммунный гепатит, первичный желчный холангит и первичный склерозирующий холангит (воспаление и рубцевание желчных протоков);
- ядовитые вещества и длительное воздействие токсинов, например мышьяк, ртуть, минеральные удобрения;
- шистосомоз (или бильгарциоз) — тропическое заболевание, вызываемое паразитом Schistosoma. Глист передается человеку от улиток;
- определенные лекарства (такие как амиодарон, который используется для лечения сердечных аритмий, а также антибиотики группы тетрациклина, противогрибковые, противотуберкулезные и противоопухолевые препараты, нестероидные противовоспалительные средства и некоторые гормональные препараты);
— Кроме того, примерно в трети случаев может возникнуть так называемый криптогенный цирроз, то есть поражение печени по неизвестным причинам, — объясняет Диана Власова.
Методы диагностики
- Медицинский осмотр у специалиста;
- анализы мочи;
- общий анализ крови;
- биохимический анализ крови (печеночные пробы, белок, альбумин);
- быстрые тесты на гепатит В и С;
- УЗИ органов брюшной полости, при необходимости — КТ или МРТ;
- фиброгастроскопия;
- транзиторная эластография;
- биопсия печени.
Лечение цирроза печени
Лечение направлено прежде всего на устранение основной причины заболевания (например, вируса гепатита В или С) и снижение риска осложнений, таких, как диабет, остеопороз (хрупкость костей), рак печени и печеночная недостаточность. Стоит помнить, что цирроз — это необратимый процесс и единственным методом лечения для полноценной жизни является пересадка печени.
Что нельзя употреблять
- Жирную, жареную, острую и соленую пищу, которые затрудняют функционирование печени (фастфуд, обработанные продукты, трансжиры) и приводят к задержке жидкости в организме и увеличивают потребность организма в желчи, которую производит печень.
- Стоит ограничить употребление животной пищи, ведь она повышает уровень холестерина.
- Нежелательно пить кофе и газированные напитки вызывают дегидратацию, раздражение желудка и кишечника.
- Цитрусовые также под запретом, ведь они раздражают слизистые оболочки.
- В случае выраженного асцита (накопление жидкости в животе) и отеков на ногах — рекомендуется ограничить потребление воды до 1 л в сутки.
Профилактика, или Как избежать цирроза — советы врача
Главные рекомендации заключаются в соблюдении активного образа жизни с регулярными физическими нагрузками, здоровом питании, исключении воздействия вредных веществ и ежегодными базовыми чекапами (обследование у врача и сдача анализов).
Скорость прогрессирования цирроза зависит от ряда факторов — длительности болезни, возраста и пола пациента. Согласно статистическим данным, мужчины болеют в два раза чаще женщин. Кроме того, чаще недуг развивается у людей пожилого возраста, наличия сопутствующих болезней, которые могут осложнить течение цирроза.
Как долго живут с циррозом печени
Выделяют три стадии цирроза печени — компенсированная, субкомпенсированная и декомпенсированная. На первой стадии примерно половина больных может жить от семи до десяти лет, на второй — около 40% больных удается прожить примерно пять лет, на третьей стадии 10-40% больных могут жить от одного до трех лет.
Важно отметить, что эти данные могут меняться в зависимости от индивидуальных особенностей и здоровья пациента.