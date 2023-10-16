Существует предубеждение, будто эта болезнь возникает вследствие чрезмерного употребления алкоголя. Однако это лишь одна из возможных причин. О том, что такое цирроз печени, его признаках и профилактике рассказывает Фактам ICTV врач-инфекционист Диана Власова.

Что такое цирроз печени

Цирроз — это тип поражения печени, при котором здоровые клетки заменяются рубцовой тканью. Орган не способен больше выполнять жизненно важные функции: обмен веществ, фильтрацию токсинов, производство белков, процессы кроветворения, расщепление жиров и другие.

Симптомы

Превращение здоровых клеток печени в цирроз обычно длится годами. Наиболее распространенными признаками являются:

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потеря аппетита;

боль и сжимающие боли в правом подреберье;

тошнота;

резкое похудение;

общая слабость и усталость;

увеличение живота в объеме;

отеки на ногах;

появление сосудистых сплетений на коже (сосудистые звездочки);

пожелтение кожи и глаз (желтуха);

покраснение ладоней;

покраснение ладоней; зуд кожи;

потеря волос;

моча темного цвета;

внутреннее кровотечение, проявляющееся в виде темного кала или рвота цвета кофейной гущи;

изменения на гормональном фоне, которые могут вызвать атрофию яичек (уменьшение) и импотенцию у мужчин или аменорею (отсутствие менструаций) у женщин;

расстройства сна;

когнитивные проблемы, такие как потеря памяти, путаница или трудности с концентрацией.

— При первых симптомах необходимо немедленно обратиться к семейному врачу. Он назначит лабораторные анализы и исследования, и по результатам диагностики направит к узким специалистам — гепатологу или инфекционисту. Только своевременно начатое лечение поможет остановить прогрессирование заболевания, — отмечает врач.

Причины цирроза печени

Наиболее распространенные причины — чрезмерное потребление алкоголя и вирусы гепатита В и С. Однако есть ряд других состояний, которые также могут привести к повреждению печени и циррозу.

Например, жировой гепатоз (дистрофия печени), обычно связанный с такими заболеваниями, как ожирение, высокий уровень холестерина и триглицеридов в крови, а также диабет II типа.

Вызвать цирроз могут также:

некоторые аутоиммунные заболевания , когда определенные типы клеток иммунной системы атакуют и повреждают печень — аутоиммунный гепатит, первичный желчный холангит и первичный склерозирующий холангит (воспаление и рубцевание желчных протоков);

, когда определенные типы клеток иммунной системы атакуют и повреждают печень — аутоиммунный гепатит, первичный желчный холангит и первичный склерозирующий холангит (воспаление и рубцевание желчных протоков); ядовитые вещества и длительное воздействие токсинов, например мышьяк, ртуть, минеральные удобрения;

и длительное воздействие токсинов, например мышьяк, ртуть, минеральные удобрения; шистосомоз (или бильгарциоз) — тропическое заболевание, вызываемое паразитом Schistosoma. Глист передается человеку от улиток;

— тропическое заболевание, вызываемое паразитом Schistosoma. Глист передается человеку от улиток; определенные лекарства (такие как амиодарон, который используется для лечения сердечных аритмий, а также антибиотики группы тетрациклина, противогрибковые, противотуберкулезные и противоопухолевые препараты, нестероидные противовоспалительные средства и некоторые гормональные препараты);

— Кроме того, примерно в трети случаев может возникнуть так называемый криптогенный цирроз, то есть поражение печени по неизвестным причинам, — объясняет Диана Власова.

Методы диагностики

Медицинский осмотр у специалиста;

анализы мочи;

общий анализ крови;

биохимический анализ крови (печеночные пробы, белок, альбумин);

быстрые тесты на гепатит В и С;

УЗИ органов брюшной полости, при необходимости — КТ или МРТ;

фиброгастроскопия;

транзиторная эластография;

биопсия печени.

Лечение цирроза печени

Лечение направлено прежде всего на устранение основной причины заболевания (например, вируса гепатита В или С) и снижение риска осложнений, таких, как диабет, остеопороз (хрупкость костей), рак печени и печеночная недостаточность. Стоит помнить, что цирроз — это необратимый процесс и единственным методом лечения для полноценной жизни является пересадка печени.

Что нельзя употреблять

Жирную, жареную, острую и соленую пищу, которые затрудняют функционирование печени ( фастфуд, обработанные продукты, трансжиры ) и приводят к задержке жидкости в организме и увеличивают потребность организма в желчи, которую производит печень.

) и приводят к задержке жидкости в организме и увеличивают потребность организма в желчи, которую производит печень. Стоит ограничить употребление животной пищи, ведь она повышает уровень холестерина.

Нежелательно пить кофе и газированные напитки вызывают дегидратацию, раздражение желудка и кишечника.

вызывают дегидратацию, раздражение желудка и кишечника. Цитрусовые также под запретом, ведь они раздражают слизистые оболочки.

также под запретом, ведь они раздражают слизистые оболочки. В случае выраженного асцита (накопление жидкости в животе) и отеков на ногах — рекомендуется ограничить потребление воды до 1 л в сутки.

Профилактика, или Как избежать цирроза — советы врача

Главные рекомендации заключаются в соблюдении активного образа жизни с регулярными физическими нагрузками, здоровом питании, исключении воздействия вредных веществ и ежегодными базовыми чекапами (обследование у врача и сдача анализов).

Скорость прогрессирования цирроза зависит от ряда факторов — длительности болезни, возраста и пола пациента. Согласно статистическим данным, мужчины болеют в два раза чаще женщин. Кроме того, чаще недуг развивается у людей пожилого возраста, наличия сопутствующих болезней, которые могут осложнить течение цирроза.

Как долго живут с циррозом печени

Выделяют три стадии цирроза печени — компенсированная, субкомпенсированная и декомпенсированная. На первой стадии примерно половина больных может жить от семи до десяти лет, на второй — около 40% больных удается прожить примерно пять лет, на третьей стадии 10-40% больных могут жить от одного до трех лет.

Важно отметить, что эти данные могут меняться в зависимости от индивидуальных особенностей и здоровья пациента.