Є упередження, начебто ця хвороба виникає внаслідок надмірного вживання алкоголю. Проте це лише одна з можливих причин. Про те, що таке цироз печінки, його ознаки та профілактику розповідає Фактам ICTV лікарка-інфекціоніст Діана Власова.
Що таке цироз печінки
Цироз – це тип ураження печінки, за якого здорові клітини замінюються рубцевою тканиною. Орган не здатний більше виконувати життєво важливі функції: обмін речовин, фільтрацію токсинів, виробництво білків, процеси кровотворення, розщеплення жирів та інші.
Симптоми
Перетворення здорових клітин печінки на цироз зазвичай триває роками. Найпоширенішими ознаками є:
- втрата апетиту;
- біль ти стискання у правому підребер’ї;
- нудота;
- різке схуднення;
- загальна слабкість і втомленість;
- збільшення живота в об’ємі
- набряки на ногах;
- поява судинних сплетень на шкірі (судинні зірочки);
- пожовтіння шкіри та очей (жовтяниця);
- почервоніння долонь;
- свербіж шкіри;
- втрата волосся;
- сеча темного кольору;
- внутрішня кровотеча, що проявляється у вигляді темного калу або блювання кольору кавової гущі;
- зміни на гормональному тлі, які можуть спричинити атрофію яєчок (зменшення) та імпотенцію у чоловіків або аменорею (відсутність менструацій) у жінок;
- розлади сну;
- когнітивні проблеми, такі, як втрата пам’яті, плутанина або труднощі з концентрацією.
– За перших симптомів необхідно негайно звернутися до сімейного лікаря. Він призначить лабораторні аналізи та дослідження, а за результатами діагностики направить до вузьких спеціалістів – гепатолога або інфекціоніста. Тільки своєчасно розпочате лікування допоможе зупинити прогресування захворювання, – наголошує лікарка.
Причини цирозу печінки
Найбільш поширені причини – надмірне споживання алкоголю та віруси гепатиту В і С. Однак є низка інших станів, які також можуть призвести до пошкодження печінки та цирозу.
Наприклад, жировий гепатоз (дистрофія печінки), зазвичай пов’язаний з такими захворюваннями, як ожиріння, високий рівень холестерину та тригліцеридів у крові, а також діабет ІІ типу.
Спричинити цироз можуть також:
- деякі аутоімунні захворювання, коли певні типи клітин імунної системи атакують і пошкоджують печінку – аутоімунний гепатит, первинний жовчний холангіт і первинний склерозуючий холангіт (запалення та рубцювання жовчних проток);
- отруйні речовини та тривалий вплив токсинів, як-от миш’як, ртуть, мінеральні добрива;
- шистосомоз (або більгарціоз) – тропічне захворювання, що викликає паразит Schistosoma. Глист передається людині від равликів;
- певні ліки (аміодарон, який використовується для лікування серцевих аритмій, а також антибіотики групи тетрацикліну, протигрибкові, протитуберкульозні та протипухлинні препарати, нестероїдні протизапальні засоби та деякі гормональні препарати);
– Крім того, приблизно в третині випадків може виникнути так званий криптогенний цироз, тобто враження печінки через невідомі причини, – пояснює Діана Власова.
Методи діагностики
- Медичний огляд у фахівця;
- аналізи сечі;
- загальний аналіз крові;
- біохімічний аналіз крові (печінкові проби, білок, альбумін);
- швидкі тести на гепатит В та С;
- УЗД органів черевної порожнини, за потреби – КТ або МРТ;
- фіброгастроскопія;
- транзиторна еластографія;
- біопсія печінки.
Лікування цирозу печінки
Лікування спрямоване передусім на усунення основної причини захворювання (наприклад, вірусу гепатиту В або С) і зниження ризику ускладнень, таких, як діабет, остеопороз (крихкість кісток), рак печінки та печінкова недостатність. Варто пам’ятати, що цироз – це незворотній процес, а єдиним методом лікування для повноцінного життя є пересадка печінки.
Що не можна їсти
- Жирну, смажену, гостру та солону їжу, які ускладнюють функціонування печінки (фастфуд, оброблені продукти, трансжири) та призводять до затримки рідини в організмі та збільшують потребу організму в жовчі, яку виробляє печінка.
- Варто обмежити вживання тваринної їжі, адже вона підвищує рівень холестерину.
- Не бажано пити каву та газовані напої, які спричиняють дегідратацію, подразнення шлунку та кишківника.
- Цитрусові також під забороною, адже вони подразнюють слизові оболонки.
- У разі вираженого асциту (накопичення рідини в животі) та набряків на ногах – рекомендовано обмежити споживання води до 1 л на добу.
Профілактика, або Як уникнути цирозу – поради лікаря
Головні рекомендації полягають у дотриманні активного способу життя з регулярними фізичними навантаженнями, здоровому харчуванні, виключенні впливу шкідливих речовин і щорічними базовими чекапами (обстеження у лікаря та здача аналізів).
Швидкість прогресування цирозу залежить від низки факторів – тривалості хвороби, віку і статі пацієнта. Згідно зі статистичними даними, чоловіки хворіють удвічі частіше за жінок. Крім того, часто недуга розвивається у людей похилого віку, наявності супутніх хвороб, які можуть ускладнити перебіг цирозу.
Як довго живуть із цирозом печінки
Виділяють три стадії цирозу печінки – компенсована, субкомпенсована та декомпенсована. На першій стадії приблизно половина хворих може жити від семи до десяти років, на другій стадії близько 40% хворих вдається прожити приблизно п’ять років, на третій стадії – 10-40% хворих можуть жити від одного до трьох років.
Важливо зазначити, що ці дані можуть змінюватися залежно від індивідуальних особливостей та здоров’я пацієнта.