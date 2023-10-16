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Цироз печінки: симптоми, лікування, профілактика

16 Жовтня 2023, 19:05
Марина Мелехова редактор Діана Власова інфекціоніст
Цироз печінки: симптоми, лікування, профілактика
Джерело: Unsplash

Є упередження, начебто ця хвороба виникає внаслідок надмірного вживання алкоголю. Проте це лише одна з можливих причин. Про те, що таке цироз печінки, його ознаки та профілактику розповідає Фактам ICTV лікарка-інфекціоніст Діана Власова.

Що таке цироз печінки

Цироз  – це тип ураження печінки, за якого здорові клітини замінюються рубцевою тканиною. Орган не здатний більше виконувати життєво важливі функції: обмін речовин, фільтрацію токсинів, виробництво білків, процеси кровотворення, розщеплення жирів та інші.

Симптоми

Перетворення здорових клітин печінки на цироз зазвичай триває роками. Найпоширенішими ознаками є:

Зараз дивляться
  • втрата апетиту;
  • біль ти стискання у правому підребер’ї;
  • нудота;
  • різке схуднення;
  • загальна слабкість і втомленість;
  • збільшення живота в об’ємі
  • набряки на ногах;
  • поява судинних сплетень на шкірі (судинні зірочки);
  • пожовтіння шкіри та очей (жовтяниця);
  • почервоніння долонь;
  • свербіж шкіри;
  • втрата волосся;
  • сеча темного кольору;
  • внутрішня кровотеча, що проявляється у вигляді темного калу або блювання кольору кавової гущі;
  • зміни на гормональному тлі, які можуть спричинити атрофію яєчок (зменшення) та імпотенцію у чоловіків або аменорею (відсутність менструацій) у жінок;
  • розлади сну;
  • когнітивні проблеми, такі, як втрата пам’яті, плутанина або труднощі з концентрацією.

– За перших симптомів необхідно негайно звернутися до сімейного лікаря. Він призначить лабораторні аналізи та дослідження, а за результатами діагностики направить до вузьких спеціалістів – гепатолога або інфекціоніста. Тільки своєчасно розпочате лікування допоможе зупинити прогресування захворювання, – наголошує лікарка.

Причини цирозу печінки

Найбільш поширені причини – надмірне споживання алкоголю та віруси гепатиту В і С. Однак є низка інших станів, які також можуть призвести до пошкодження печінки та цирозу.

Наприклад, жировий гепатоз (дистрофія печінки), зазвичай пов’язаний з такими захворюваннями, як ожиріння, високий рівень холестерину та тригліцеридів у крові, а також діабет ІІ типу.

Спричинити цироз можуть також:

  • деякі аутоімунні захворювання, коли певні типи клітин імунної системи атакують і пошкоджують печінку – аутоімунний гепатит, первинний жовчний холангіт і первинний склерозуючий холангіт (запалення та рубцювання жовчних проток);
  • отруйні речовини та тривалий вплив токсинів, як-от миш’як, ртуть, мінеральні добрива;
  • шистосомоз (або більгарціоз) – тропічне захворювання, що викликає паразит Schistosoma. Глист передається людині від равликів;
  • певні ліки (аміодарон, який використовується для лікування серцевих аритмій, а також антибіотики групи тетрацикліну, протигрибкові, протитуберкульозні та протипухлинні препарати, нестероїдні протизапальні засоби та деякі гормональні препарати);

 – Крім того, приблизно в третині випадків може виникнути так званий криптогенний цироз, тобто враження печінки через невідомі причини, – пояснює Діана Власова.

Методи діагностики

  • Медичний огляд у фахівця;
  • аналізи сечі;
  • загальний аналіз крові;
  • біохімічний аналіз крові (печінкові проби, білок, альбумін);
  • швидкі тести на гепатит В та С;
  • УЗД органів черевної порожнини, за потреби –  КТ або МРТ;
  • фіброгастроскопія;
  • транзиторна еластографія;
  • біопсія печінки.

Лікування цирозу печінки

Лікування спрямоване передусім на усунення основної причини захворювання (наприклад, вірусу гепатиту В або С) і зниження ризику ускладнень, таких, як діабет, остеопороз (крихкість кісток), рак печінки та печінкова недостатність. Варто пам’ятати, що цироз – це незворотній процес, а єдиним методом лікування для повноцінного життя є пересадка печінки.

Що не можна їсти

  • Жирну, смажену, гостру та солону їжу, які ускладнюють функціонування печінки (фастфуд, оброблені продукти, трансжири) та призводять до затримки рідини в організмі та збільшують потребу організму в жовчі, яку виробляє печінка.
  • Варто обмежити вживання тваринної їжі, адже вона підвищує рівень холестерину.
  • Не бажано пити каву та газовані напої, які спричиняють дегідратацію, подразнення шлунку та кишківника.
  • Цитрусові також під забороною, адже вони подразнюють слизові оболонки.
  • У разі вираженого асциту (накопичення рідини в животі) та набряків на ногах – рекомендовано обмежити споживання води до 1 л на добу.

Профілактика, або Як уникнути цирозу – поради лікаря      

Головні рекомендації полягають у дотриманні активного  способу життя з регулярними фізичними навантаженнями, здоровому харчуванні, виключенні впливу шкідливих речовин і щорічними базовими чекапами (обстеження у лікаря та здача аналізів).

Швидкість прогресування цирозу залежить від низки факторів – тривалості хвороби, віку і статі пацієнта. Згідно зі статистичними даними, чоловіки хворіють удвічі частіше за жінок. Крім того, часто недуга розвивається у людей похилого віку, наявності супутніх хвороб, які можуть ускладнити перебіг цирозу.

Як довго живуть із цирозом печінки

Виділяють три стадії цирозу печінки – компенсована, субкомпенсована та декомпенсована. На першій стадії приблизно половина хворих може жити від семи до десяти років, на другій стадії близько 40% хворих вдається прожити приблизно п’ять років, на третій стадії – 10-40% хворих можуть жити від одного до трьох років.

Важливо зазначити, що ці дані можуть змінюватися залежно від індивідуальних особливостей та здоров’я пацієнта.

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