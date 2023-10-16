Є упередження, начебто ця хвороба виникає внаслідок надмірного вживання алкоголю. Проте це лише одна з можливих причин. Про те, що таке цироз печінки, його ознаки та профілактику розповідає Фактам ICTV лікарка-інфекціоніст Діана Власова.

Що таке цироз печінки

Цироз – це тип ураження печінки, за якого здорові клітини замінюються рубцевою тканиною. Орган не здатний більше виконувати життєво важливі функції: обмін речовин, фільтрацію токсинів, виробництво білків, процеси кровотворення, розщеплення жирів та інші.

Симптоми

Перетворення здорових клітин печінки на цироз зазвичай триває роками. Найпоширенішими ознаками є:

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втрата апетиту;

біль ти стискання у правому підребер’ї;

нудота;

різке схуднення;

загальна слабкість і втомленість;

збільшення живота в об’ємі

набряки на ногах;

поява судинних сплетень на шкірі (судинні зірочки);

пожовтіння шкіри та очей (жовтяниця);

почервоніння долонь;

свербіж шкіри;

втрата волосся;

сеча темного кольору;

внутрішня кровотеча, що проявляється у вигляді темного калу або блювання кольору кавової гущі;

зміни на гормональному тлі, які можуть спричинити атрофію яєчок (зменшення) та імпотенцію у чоловіків або аменорею (відсутність менструацій) у жінок;

розлади сну;

когнітивні проблеми, такі, як втрата пам’яті, плутанина або труднощі з концентрацією.

– За перших симптомів необхідно негайно звернутися до сімейного лікаря. Він призначить лабораторні аналізи та дослідження, а за результатами діагностики направить до вузьких спеціалістів – гепатолога або інфекціоніста. Тільки своєчасно розпочате лікування допоможе зупинити прогресування захворювання, – наголошує лікарка.

Причини цирозу печінки

Найбільш поширені причини – надмірне споживання алкоголю та віруси гепатиту В і С. Однак є низка інших станів, які також можуть призвести до пошкодження печінки та цирозу.

Наприклад, жировий гепатоз (дистрофія печінки), зазвичай пов’язаний з такими захворюваннями, як ожиріння, високий рівень холестерину та тригліцеридів у крові, а також діабет ІІ типу.

Спричинити цироз можуть також:

деякі аутоімунні захворювання , коли певні типи клітин імунної системи атакують і пошкоджують печінку – аутоімунний гепатит, первинний жовчний холангіт і первинний склерозуючий холангіт (запалення та рубцювання жовчних проток);

, коли певні типи клітин імунної системи атакують і пошкоджують печінку – аутоімунний гепатит, первинний жовчний холангіт і первинний склерозуючий холангіт (запалення та рубцювання жовчних проток); отруйні речовини та тривалий вплив токсинів, як-от миш’як, ртуть, мінеральні добрива;

та тривалий вплив токсинів, як-от миш’як, ртуть, мінеральні добрива; шистосомоз (або більгарціоз) – тропічне захворювання, що викликає паразит Schistosoma. Глист передається людині від равликів;

– тропічне захворювання, що викликає паразит Schistosoma. Глист передається людині від равликів; певні ліки (аміодарон, який використовується для лікування серцевих аритмій, а також антибіотики групи тетрацикліну, протигрибкові, протитуберкульозні та протипухлинні препарати, нестероїдні протизапальні засоби та деякі гормональні препарати);

– Крім того, приблизно в третині випадків може виникнути так званий криптогенний цироз, тобто враження печінки через невідомі причини, – пояснює Діана Власова.

Методи діагностики

Медичний огляд у фахівця;

аналізи сечі;

загальний аналіз крові;

біохімічний аналіз крові (печінкові проби, білок, альбумін);

швидкі тести на гепатит В та С;

УЗД органів черевної порожнини, за потреби – КТ або МРТ;

фіброгастроскопія;

транзиторна еластографія;

біопсія печінки.

Лікування цирозу печінки

Лікування спрямоване передусім на усунення основної причини захворювання (наприклад, вірусу гепатиту В або С) і зниження ризику ускладнень, таких, як діабет, остеопороз (крихкість кісток), рак печінки та печінкова недостатність. Варто пам’ятати, що цироз – це незворотній процес, а єдиним методом лікування для повноцінного життя є пересадка печінки.

Що не можна їсти

Жирну, смажену, гостру та солону їжу, які ускладнюють функціонування печінки ( фастфуд, оброблені продукти, трансжири ) та призводять до затримки рідини в організмі та збільшують потребу організму в жовчі, яку виробляє печінка.

) та призводять до затримки рідини в організмі та збільшують потребу організму в жовчі, яку виробляє печінка. Варто обмежити вживання тваринної їжі , адже вона підвищує рівень холестерину.

, адже вона підвищує рівень холестерину. Не бажано пити каву та газовані напої, які спричиняють дегідратацію, подразнення шлунку та кишківника.

які спричиняють дегідратацію, подразнення шлунку та кишківника. Цитрусові також під забороною, адже вони подразнюють слизові оболонки.

також під забороною, адже вони подразнюють слизові оболонки. У разі вираженого асциту (накопичення рідини в животі) та набряків на ногах – рекомендовано обмежити споживання води до 1 л на добу.

Профілактика, або Як уникнути цирозу – поради лікаря

Головні рекомендації полягають у дотриманні активного способу життя з регулярними фізичними навантаженнями, здоровому харчуванні, виключенні впливу шкідливих речовин і щорічними базовими чекапами (обстеження у лікаря та здача аналізів).

Швидкість прогресування цирозу залежить від низки факторів – тривалості хвороби, віку і статі пацієнта. Згідно зі статистичними даними, чоловіки хворіють удвічі частіше за жінок. Крім того, часто недуга розвивається у людей похилого віку, наявності супутніх хвороб, які можуть ускладнити перебіг цирозу.

Як довго живуть із цирозом печінки

Виділяють три стадії цирозу печінки – компенсована, субкомпенсована та декомпенсована. На першій стадії приблизно половина хворих може жити від семи до десяти років, на другій стадії близько 40% хворих вдається прожити приблизно п’ять років, на третій стадії – 10-40% хворих можуть жити від одного до трьох років.

Важливо зазначити, що ці дані можуть змінюватися залежно від індивідуальних особливостей та здоров’я пацієнта.