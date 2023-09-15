Ни для кого не секрет, что переедание, особенно на ночь — вредно для организма. Ведь при таких условиях работать в усиленном режиме приходится почти всем органам. А это со временем может привести к их преждевременному износу. Поэтому, вместе с нутрициологом, диетологом Галиной Довидной Факты ICTV разбирались, как не переедать и помочь организму прийти в себя после застолья, чтобы снова хорошо себя чувствовать.

Причины переедания и возможные последствия

На самом деле, их может быть множество. Это одиночество, стресс или нервная работа. Или же человек просто ест больше пищи, чем ему нужно, например, во время застолья.

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Также причиной переедания может быть расстройство пищевого поведения.

Понять, что ты переел, несложно. Во-первых, после переедания вы будете чувствовать тяжесть, дискомфорт в желудке и вздутие.

— Прежде всего нужно осознать, что ты переел, и остановиться. Не есть дальше, потому что у людей есть такая проблема — пошли в гости, а там все вкусное на столе и всего хочется попробовать. Лучше в таком случае, если вам что-то предлагают, попросите завернуть с собой. Не переедайте, — советует Галина Довидна.

Потому что последствия частого переедания могут со временем дать о себе знать. В частности, в виде лишних килограммов и гормональных нарушений.

— Лишний вес неизбежно со временем приведет к ожирению, которое лишает подвижности и может загонять людей в стрессовые состояния. Следовательно, они могут начать есть еще больше. К тому же, переедание крайне негативно сказывается на метаболизме, обмен веществ нарушается и замедляется, — говорит эксперт.

Также от постоянного переедания может нарушиться функция поджелудочной железы. А это в свою очередь может привести к появлению сахарного диабета и панкреатита.

— И не забываем, что у нас не бесконечные ресурсы организма, также увеличение размеров желудка. Могут возникнуть со временем заболевания желудочно-кишечного тракта, метаболические заболевания, инсулинорезистентность, — предупреждает Галина Довидна.

По словам эксперта, очень часто переедание сопровождается употреблением алкоголя, что также дополнительно усиливает токсическое воздействие. Это способствует развитию заболеваний — печени, почек, поджелудочной железы и сердечно-сосудистой системы.

Как заставить себя не переедать.

1. Правильное питание. Желательно есть три раза в день. Наиболее питательными должны быть завтрак и обед. А вот ужин должен быть легким.

2. Правильно формируйте порции на тарелке.

— Чтобы не переесть, стоит еще в начале застолья составить себе порцию по концепту гарвардской тарелки здоровья, которую рекомендует ВОЗ. Это одна четвертая углеводов, одна четвертая белка и 50% клетчатки из овощей и фруктов. Плюс жиры, — советует Галина Довидна.

3. Тщательно пережевывать пищу. Диетологи советуют порцию есть не менее 15 минут.

— То есть, не съедать все за три секунды. Почему именно 15 минут? Потому что к нашему мозгу реакция на насыщение начинает прибывать через 15 минут. И здесь все зависит от скорости, с которой вы едите, — рассказывает нутрициолог-диетолог.

Если человек постоянно будет подкладывать пищу в течение 15 минут, не жуя хорошо, а просто глотая, то за это время он съест очень много лишнего.

Не отвлекайтесь во время приема пищи на телефон или телевизор.

— Во время таких моментов у нас эмоции не разделяются, и наш мозг занят переработкой новой информации и не улавливает сигнал о насыщенности. То есть мы можем не заметить, что уже сыты, и съесть лишнее, — говорит Галина Довидна.

4. Не ложитесь спать сразу после приема пищи. Лучше прогуляться на свежем воздухе.

Что делать, если все-таки переели

1. Устройте прогулку на свежем воздухе.

— Надо помочь желудку и кишечнику подвигать этой пищей, чтобы она не стояла и вы не чувствовали переедания. Одним из самых универсальных и бесплатных методов является прогулка на свежем воздухе. Ужин за 2-3 часа до сна. Не ложитесь спать сразу после приема пищи. Лучше прогуляться на свежем воздухе, — советует эксперт.

2. Выпейте теплой жидкости.

Это может быть несладкий чай или стакан горячей воды с лимоном. Теплая жидкость поможет снять напряжение в желудке и ускорить обменные процессы.

3. Устройте разгрузочный день.

Если употреблять и на следующий день жирную и калорийную пищу, то этим вы можете спровоцировать новый дискомфорт в организме, привести к нарушению моторики кишечника (запор, диарея), что в свою очередь будет способствовать возникновению хронических заболеваний.

— Если ваше самочувствие позволяет вам воздерживаться от еды после переедания — сделайте это. Организуйте на следующий прием: исключите углеводы, добавьте легкий белок (омлет, нежирная птица, морепродукты, рыба), и термически обработанные овощи (бланшированные, запеченные, тушеные), — говорит Галина Довидна.

Главное — воздержаться от тяжелой пищи, например: макароны и шашлык, голубцы, плов, стейк свинины. Не ухудшайте свое состояние собственноручно. И не забывайте качественно пережевывать.

А еще — пейте много простой воды. Сладкие напитки в разгрузочный день лучше не употреблять.