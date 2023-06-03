Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Консультация

С жира не бесятся, если его правильно употреблять — эксперт о нюансах здорового питания

3 июня 2023, 14:15
Валентина Андрейко журналіст Наталия Наумова кандидат биологических наук, биохимик-аналитик, нутрициолог
здорове харчування
Источник: Pixabay

Само слово жир вызывает у адептов здорового питания безудержные негативные эмоции. Для многих из них наличие жира в продуктах питания является ключевым фактором и причиной исключать эти продукты из рациона.

Наш постоянный эксперт Наталья Наумова убеждена, что такое отношение к жирам несправедливо, более того, вредно. Потому что жиры — крайне необходимый компонент нашего рациона.

— Они выполняют ряд крайне важных функций: энергетическую, защитную, теплоизолирующую, — объясняет Наталья.

Нутрициолог подчеркивает, что жиры входят в состав мембран всех клеток и внутриклеточных компонентов. Они:

  • влияют на усвоение необходимых для жизнедеятельности организма жирорастворимых элементов;
  • обеспечивают всасывание из кишечника многих веществ;
  • влияют на рост и развитие организма;
  • являются предшественниками ключевых гормонов репродуктивной системы.

А еще выполняют много других функций, без которых невозможна жизнедеятельность организма.

Однако в отношении употребления жиров очень важно соблюдать баланс. Речь идет об их количестве в рационе. Растительные и животные жиры в умеренном количестве обязательно должны регулярно поступать в организм.

20-30% энергозатрат человека должны компенсироваться за счет энергии жиров пищи.

При этом суточная потребность в жирах очень индивидуальна и во многом зависит от возраста, пола, физиологического состояния и рода деятельности человека.

Что касается баланса между растительными и животными жирами, то Наталья Наумова считает, что 30-40% рациона должны составлять растительные жиры, а 60-70% — животные.

Имеет значение и соотношение классов в рамках общего количества жиров — мононенасыщенных, полиненасыщенных и насыщенных жирных кислот. А вот трансжиров следует избегать.

Продукты с пометкой диетические, в которых снижена калорийность за счет жиров, часто более негативно отражаются на здоровье, чем обычные.

Уменьшая количество жиров и сахара, производители так называемой диетической продукции для соблюдения технологии вынуждены добавлять повышенное количество консервантов, стабилизаторов, различных заменителей сахара и других потенциально опасных химических компонентов.

Что касается обезжиренных молочных продуктов, маргаринов, йогуртов, которые советуют при здоровом питании, то стоит помнить, что свой статус диетических они получают благодаря добавлению растительного жира.

— Сам по себе растительный жир не опасен, более того, он даже полезен, если находится в своем естественном состоянии, — объясняет Наталья.

Однако при производстве обезжиренной и молочной продукции растительный жир меняет свою структуру за счет изомеризации и превращается в потенциально опасные трансжиры.

Похожая ситуация с мороженым. Этот любимый многими продукт часто содержит химические подсластители и консерванты, вредность которых подтверждает большое количество исследований.

Читайте также:
дерматитРодители исключили мясо: вегетарианская диета вызвала тяжелый дерматит у 2-летнего мальчика из Индии

Теги
Диета Молоко Продукты
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь