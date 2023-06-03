Само слово жир вызывает у адептов здорового питания безудержные негативные эмоции. Для многих из них наличие жира в продуктах питания является ключевым фактором и причиной исключать эти продукты из рациона.
Наш постоянный эксперт Наталья Наумова убеждена, что такое отношение к жирам несправедливо, более того, вредно. Потому что жиры — крайне необходимый компонент нашего рациона.
— Они выполняют ряд крайне важных функций: энергетическую, защитную, теплоизолирующую, — объясняет Наталья.
Нутрициолог подчеркивает, что жиры входят в состав мембран всех клеток и внутриклеточных компонентов. Они:
- влияют на усвоение необходимых для жизнедеятельности организма жирорастворимых элементов;
- обеспечивают всасывание из кишечника многих веществ;
- влияют на рост и развитие организма;
- являются предшественниками ключевых гормонов репродуктивной системы.
А еще выполняют много других функций, без которых невозможна жизнедеятельность организма.
Однако в отношении употребления жиров очень важно соблюдать баланс. Речь идет об их количестве в рационе. Растительные и животные жиры в умеренном количестве обязательно должны регулярно поступать в организм.
20-30% энергозатрат человека должны компенсироваться за счет энергии жиров пищи.
При этом суточная потребность в жирах очень индивидуальна и во многом зависит от возраста, пола, физиологического состояния и рода деятельности человека.
Что касается баланса между растительными и животными жирами, то Наталья Наумова считает, что 30-40% рациона должны составлять растительные жиры, а 60-70% — животные.
Имеет значение и соотношение классов в рамках общего количества жиров — мононенасыщенных, полиненасыщенных и насыщенных жирных кислот. А вот трансжиров следует избегать.
Продукты с пометкой диетические, в которых снижена калорийность за счет жиров, часто более негативно отражаются на здоровье, чем обычные.
Уменьшая количество жиров и сахара, производители так называемой диетической продукции для соблюдения технологии вынуждены добавлять повышенное количество консервантов, стабилизаторов, различных заменителей сахара и других потенциально опасных химических компонентов.
Что касается обезжиренных молочных продуктов, маргаринов, йогуртов, которые советуют при здоровом питании, то стоит помнить, что свой статус диетических они получают благодаря добавлению растительного жира.
— Сам по себе растительный жир не опасен, более того, он даже полезен, если находится в своем естественном состоянии, — объясняет Наталья.
Однако при производстве обезжиренной и молочной продукции растительный жир меняет свою структуру за счет изомеризации и превращается в потенциально опасные трансжиры.
Похожая ситуация с мороженым. Этот любимый многими продукт часто содержит химические подсластители и консерванты, вредность которых подтверждает большое количество исследований.