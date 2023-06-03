Саме слово жир викликає у адептів здорового харчування нестримні негативні емоції. Для багатьох з них наявність жиру у продуктах харчування є ключовим фактором і причиною виключати ці продукти з раціону.

Наш постійний експерт Наталя Наумова переконана, що таке відношення до жирів несправедливе, більш того, шкідливе. Бо жири – вкрай необхідний компонент нашого раціону.

– Вони виконують ряд вкрай важливих функцій: енергетичну, захисну, теплоізолюючу, – пояснює Наталя.

Нутриціолог підкреслює, що жири входять до складу мембран усіх клітин і внутрішньоклітинних компонентів. Вони:

впливають на засвоєння необхідних для життєдіяльності організму жиророзчинних елементів;

забезпечують всмоктування із кишківника багатьох речовин;

впливають на процеси росту і розвитку організму;

є попередниками ключових гормонів репродуктивної системи.

А ще виконують багато інших функцій, без яких неможлива життєдіяльність організму.

Проте, щодо вживання жирів дуже важливо дотримуватися балансу. Мова йде про їхню кількість у раціоні.

Рослинні і тваринні жири в помірній кількості обов’язково повинні регулярно надходити в організм.

20-30% енерговитрат людини мусять компенсуватися за рахунок енергії жирів їжі.

При цьому добова потреба в жирах дуже індивідуальна і багато в чому залежить від віку, статі, фізіологічного стану і роду діяльності людини.

Щодо балансу між рослиннимиі тваринними жирами, то Наталя Наумова вважає, що 30-40% раціону мусять складати рослинні жири, проте, більшість – 60-70% – тваринні.

Має значення і співвідношення класів у рамках загальної кількості жирів – мононенасичених, поліненасичених і насичених жирних кислот. А от трансжирів слід уникати.

Продукти з позначкою дієтичні, у яких знижена калорійність за рахунок жирів, часто більш негативно відбиваються на здоров’ї, ніж звичайні.

Зменшуючи кількість жирів і цукру виробники так званої дієтичної продукції для дотримання технології змушені додавати підвищену кількість консервантів, стабілізаторів, різних замінників цукру та інших потенційно небезпечних хімічних компонентів.

Що стосується знежирених молочних продуктів, маргаринів, йогуртів, які радять при здоровому харчуванні, то варто пам’ятати, що свій статус дієтичних вони отримують завдяки додаванню рослинного жиру.

– Сам по собі рослинний жир не є небезпечним, більш того, він навіть корисний, якщо знаходиться у своєму природному стані, – пояснює Наталя.

Однак у процесі виробництва знежиреної і молочної продукції, рослинний жир змінює свою структуру за рахунок ізомеризації і перетворюється у потенційно небезпечні трансжири.

Схожа ситуація з морозивом. Цей улюблений багатьма – і дорослими, і дітьми – продукт часто містить хімічні підсолоджувачі і консерванти, шкідливість яких підтверджує велика кількість досліджень.