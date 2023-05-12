Дворічний хлопчик, якого батьки тримали на вегетаріанській дієті, захворів на важкий дерматит.

До лікарні хлопчика привезли у 2-річному віці, хоча висипи, випадіння волосся та діарея спостерігалася у нього вже майже 8 місяців. Але батьки вважали, що все минеться саме, переросте.

І тільки коли з’явилися ерозії та криваві кірки на голові й на тілі, куточки рота були вражені виразками, а хлопчик не міг спати від зуду, батьки звернулися до лікарів.

Результати лабораторних аналізів здивували показником рівня цинку в крові. Він був знижений більше ніж удвічі. Це й допомогло встановити діагноз: важкий дерматит, пов’язаний з дефіцитом цинку.

Як потім встановили лікарі, такий стан виник у зв’язку з вегетаріанською дієтою, на яку перевели дитину батьки після грудного вигодовування, фактично з шести місяців. Як прикорм дитині давали продукти винятково рослинного походження.

М’яса, яке є основним джерелом цинку, хлопчик не вживав.

Дитині призначили харчові добавки з цинком і рекомендували батькам докорінно змінити підхід до його годування.

Результат проявився вже через три тижні: прояви дерматиту у дитини суттєво зменшилися, а через три місяці, коли добавки цинку скасували, симптоми не повернулися.

Джерело і фото: New England Journal of Medicine, Наука.ua