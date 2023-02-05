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М’ясоїди і вегетаріанці: у кого депресія розвивається частіше

5 Лютого 2023, 15:32
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я Олег Швець гастроентеролог, дієтолог
вегетарианец и мясоед
Джерело: Depositphotos

Аналіз результатів Національного дослідження здоров’я дорослих дозволив бразильським науковцям зробити цікаві висновки.

З’ясувалось, що учасники дослідження, які споживали м’ясо, мали вдвічі менше епізодів депресії порівняно з вегетаріанцями.

Чому вегетаріанці:

Зараз дивляться
  • Непоодинокими є випадки, коли депресивні стани є однією з причин вибору вегетаріанських моделей харчування.
  • Відчуття провини, яке пов’язане зі споживанням продуктів м’ясної індустрії, може бути спільним фактором для депресії та відмови від тваринної їжі.
  • Вживання лише вегетаріанської їжі часто руйнує відносини людини зі своїм звичним колом спілкування. Такі люди менше залучаються у соціальні активності, а також може бути мішенню докучливих жартів, або інших форм остракізму.
  • Концентрація на негативних думках щодо негуманного поводження з тваринами можуть стати потужним чинником депресивних станів.
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Слід зазначити, що Бразилія традиційно є м’ясоїдною країною, отже рішення не залишатись серед тих, хто зумовлює попит на тваринницьку продукцію, певним чином ізолює людину в соціумі, що може стати одним із ключових чинників виникнення депресії.

Джерело: Олег Швець

Теги
Вегетаріанство здорова їжа
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