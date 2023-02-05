Аналіз результатів Національного дослідження здоров’я дорослих дозволив бразильським науковцям зробити цікаві висновки.

З’ясувалось, що учасники дослідження, які споживали м’ясо, мали вдвічі менше епізодів депресії порівняно з вегетаріанцями.

Чому вегетаріанці:

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Непоодинокими є випадки, коли депресивні стани є однією з причин вибору вегетаріанських моделей харчування.

Відчуття провини, яке пов’язане зі споживанням продуктів м’ясної індустрії, може бути спільним фактором для депресії та відмови від тваринної їжі.

Вживання лише вегетаріанської їжі часто руйнує відносини людини зі своїм звичним колом спілкування. Такі люди менше залучаються у соціальні активності, а також може бути мішенню докучливих жартів, або інших форм остракізму.

Концентрація на негативних думках щодо негуманного поводження з тваринами можуть стати потужним чинником депресивних станів.

Слід зазначити, що Бразилія традиційно є м’ясоїдною країною, отже рішення не залишатись серед тих, хто зумовлює попит на тваринницьку продукцію, певним чином ізолює людину в соціумі, що може стати одним із ключових чинників виникнення депресії.

Джерело: Олег Швець