Аналіз результатів Національного дослідження здоров’я дорослих дозволив бразильським науковцям зробити цікаві висновки.
З’ясувалось, що учасники дослідження, які споживали м’ясо, мали вдвічі менше епізодів депресії порівняно з вегетаріанцями.
Чому вегетаріанці:
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- Непоодинокими є випадки, коли депресивні стани є однією з причин вибору вегетаріанських моделей харчування.
- Відчуття провини, яке пов’язане зі споживанням продуктів м’ясної індустрії, може бути спільним фактором для депресії та відмови від тваринної їжі.
- Вживання лише вегетаріанської їжі часто руйнує відносини людини зі своїм звичним колом спілкування. Такі люди менше залучаються у соціальні активності, а також може бути мішенню докучливих жартів, або інших форм остракізму.
- Концентрація на негативних думках щодо негуманного поводження з тваринами можуть стати потужним чинником депресивних станів.
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Слід зазначити, що Бразилія традиційно є м’ясоїдною країною, отже рішення не залишатись серед тих, хто зумовлює попит на тваринницьку продукцію, певним чином ізолює людину в соціумі, що може стати одним із ключових чинників виникнення депресії.
Джерело: Олег Швець
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