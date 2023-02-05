Анализ результатов Национального исследования здоровья взрослых позволил бразильским ученым сделать интересные выводы.

Выяснилось, что участники исследования, потреблявшие мясо, имели вдвое меньше эпизодов депрессии по сравнению с вегетарианцами.

Почему вегетарианцы:

Сейчас смотрят Нередки случаи, когда депрессивные состояния являются одной из причин выбора вегетарианских моделей питания.

Ощущение вины, связанное с потреблением продуктов мясной индустрии, может быть общим фактором для депрессии и отказа от животной пищи.

Употребление только вегетарианской пищи часто разрушает отношения человека со своим обычным кругом общения. Такие люди меньше вовлекаются в социальные активности, а также могут быть мишенью навязчивых шуток, или других форм остракизму.

Концентрация на отрицательных мнениях относительно негуманного обращения с животными может стать мощным фактором депрессивных состояний. Читайте также: Веганская диета вредит здоровью — ученые Следует отметить, что Бразилия традиционно является мясоядной страной, поэтому решение не оставаться среди тех, кто обуславливает спрос на животноводческую продукцию, изолирует человека в социуме, что может стать одним из ключевых факторов возникновения депрессии. Источник: Олег Швец

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