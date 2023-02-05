Анализ результатов Национального исследования здоровья взрослых позволил бразильским ученым сделать интересные выводы.
Выяснилось, что участники исследования, потреблявшие мясо, имели вдвое меньше эпизодов депрессии по сравнению с вегетарианцами.
Почему вегетарианцы:
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- Нередки случаи, когда депрессивные состояния являются одной из причин выбора вегетарианских моделей питания.
- Ощущение вины, связанное с потреблением продуктов мясной индустрии, может быть общим фактором для депрессии и отказа от животной пищи.
- Употребление только вегетарианской пищи часто разрушает отношения человека со своим обычным кругом общения. Такие люди меньше вовлекаются в социальные активности, а также могут быть мишенью навязчивых шуток, или других форм остракизму.
- Концентрация на отрицательных мнениях относительно негуманного обращения с животными может стать мощным фактором депрессивных состояний.
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Следует отметить, что Бразилия традиционно является мясоядной страной, поэтому решение не оставаться среди тех, кто обуславливает спрос на животноводческую продукцию, изолирует человека в социуме, что может стать одним из ключевых факторов возникновения депрессии.
Источник: Олег Швец
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