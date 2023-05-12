Двухлетний мальчик, которого родители держали на вегетарианской диете, заболел тяжелым дерматитом

В больницу мальчика привезли в 2-летнем возрасте, хотя высыпания, выпадение волос и диарея наблюдалась у него уже почти 8 месяцев. Но родители считали, что все пройдет само, перерастет.

И только когда появились эрозии и кровавые корки на голове и на теле, уголки рта были поражены язвами, а мальчик не мог спать от зуда, родители обратились к врачам.

Результаты лабораторных анализов удивили показателем уровня цинка в крови. Он был снижен более чем вдвое. Это и помогло установить диагноз: тяжелый дерматит, связанный с дефицитом цинка.

Как потом установили врачи, такое состояние возникло в связи с вегетарианской диетой, на которую перевели ребенка родители после грудного вскармливания, фактически с шести месяцев. В качестве прикорма ребенку давали продукты исключительно растительного происхождения.

Мясо, которое является основным источником цинка, мальчик не употреблял.

Ребенку назначили пищевые добавки с цинком и рекомендовали родителям в корне изменить подход к его кормлению.

Результат проявился уже через три недели: проявления дерматита у ребенка существенно уменьшились, а через три месяца, когда добавки цинка отменили, симптомы не вернулись.

Джерело і фото: New England Journal of Medicine, Наука