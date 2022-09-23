В жизни женщины может произойти любая из этих ситуаций. Например, во время полового акта порвался презерватив, случайный незащищенный секс с непостоянным половым партнером, изнасилование или просто, когда женщина или семья хочет перестраховать себя от нежелательной беременности.

Экстренная контрацепция – это препараты, применяемые в случае возможной нежелательной беременности. Все о препаратах экстренной контрацепции Фактам ICTV рассказала гинеколог Елена Купрюшина.

Есть две категории препаратов, которые используются при экстренной контрацепции:

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аналоги прогестерона или препарат, содержащий прогестерон в большой концентрации;

препараты-блокаторы рецепторов эндометрия. Это лекарство, задерживающее овуляторные изменения в эндометрии в слизистой полости матки, и на фоне этого оплодотворенная яйцеклетка не может прикрепиться к слизистой оболочке, и оплодотворение не происходит.

Для более положительного результата препарат для экстренной контрацепции следует принимать в первые двое суток после полового акта. Впоследствии его эффективность снижается.

— Если принять препарат экстренной контрацепции в первые 48 часов, его эффективность равна 95%. Если же препараты принимаются после этих 48 часов, то их контрацептивный эффект снижается до 75%, — говорит врач.

Препараты-аналоги прогестерона. По словам гинеколога, чаще всего девушки принимают Эскапель или Постинор. Эффективность этих препаратов как метод экстренной контрацепции подтверждает Европейская Ассоциация акушеров-гинекологов.

– Особенность этих препаратов заключается в том, что там высокая концентрация прогестерона. Приблизительно в 3-6 раз, в зависимости от препарата, выше, чем выделяет собственный организм, — говорит врач.

Из-за того, что мы искусственно вызываем гормональный дисбаланс, на фоне этого идет отторжение слизистой. То есть организм понимает, что сейчас должна состояться менструация, и у женщин начинаются кровянистые выделения. В этом случае менструации наступают быстрее, и соответственно, оплодотворение не происходит, так как оплодотворенной яйцеклетке прикрепиться не к чему.

Препараты-блокаторы гормонов. Существенная разница заключается в том, что эти препараты не позволяют изменить слизистую оболочку эндометрия таким образом, чтобы принять оплодотворенную яйцеклетку.

— В Америке это Улипристата ацетат, в Европе – Гинепристон. Их смысл состоит в том, что они вызывают задержку менструации. То есть не дают полноценно созреть эндометрию. Выключают действие прогестерона на рецепторы в эндометрии, и соответственно, менструация задерживается, и оплодотворенная яйцеклетка не может прикрепиться к слизистой оболочке, — объясняет гинеколог.

После препаратов-блокаторов гормонов месячные могут идти позже, чем если бы вы, например, приняли препарат-аналог прогестерона.

Эти два метода контрацепции разрешены во всех странах и имеют одинаковое действие. Но важно правильно подобрать таблетки по отношению к вашему менструальному циклу.

Препараты-аналоги прогестерона не имеет смысла принимать в первой фазе менструального цикла.

Препараты-блокаторы гормонов показали свою эффективность и в первой фазе менструального цикла, и во второй.

Еще один очень важный нюанс – применение экстренной контрацепции влияет на изменение менструального цикла.

– У многих женщин после употребления экстренной контрацепции могут развиваться ранние месячные. Они могут проходить два или даже три раза в месяц, или же наоборот – могут задерживаться. Задержка может быть неделя, 10 дней, даже две недели, – предупреждает врач.

У любой экстренной контрацепции есть свои плюсы и минусы, о которых вам, к сожалению, не всегда говорят. Эти препараты нельзя применять чаще раза в 6-12 месяцев.

На то это и экстренная контрацепция для того, чтобы минимизировать риск какой-либо экстренной ситуации, но на постоянной основе, например, ежемесячно, принимать их нельзя.

Желательно перед применением таких препаратов проконсультироваться с гинекологом, чтобы не навредить своему организму, врач сможет оценить ситуацию и порекомендовать препарат, который больше всего подойдет именно вам.