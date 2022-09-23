У житті жінки може статися будь-яка з цих ситуацій. Наприклад, під час статевого акту порвався презерватив, випадковий незахищений секс із непостійним статевим партнером, зґвалтування чи просто, коли жінка чи сім’я хоче перестрахувати себе від небажаної вагітності.

Екстрена контрацепція – це препарати, які застосовуються у випадку можливої ​​небажаної вагітності. Все про препарати екстреної контрацепції Фактам ICTV розповіла гінекологиня Олена Купрюшина.

Є дві категорії препаратів, які використовуються при екстреній контрацепції:

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аналоги прогестерону або препарат, який містить прогестерон у великій концентрації;

препарати-блокатори рецепторів ендометрію. Це ліки, які затримують овуляторні зміни в ендометрії в слизовій порожнині матки, і на тлі цього запліднена яйцеклітина не може причепитися до слизової оболонки, і запліднення не відбувається.

Для більш позитивного результату препарат для екстреної контрацепції слід приймати у перші дві доби після статевого акту. Згодом його ефективність знижується.

– Якщо прийняти препарат екстреної контрацепції у перші 48 годин, то його ефективність дорівнює 95%. Якщо ж препарати приймаються після цих 48 годин, то їх контрацептивний ефект знижується до 75%, – каже лікар.

Препарати-аналоги прогестерону. За словами гінекологині, найчастіше дівчата приймають Ескапель або Постінор. Ефективність цих препаратів, як метод екстреної контрацепції, підтверджує Європейська Асоціація акушерів-гінекологів.

– Особливість цих препаратів полягає в тому, що там висока концентрація прогестерону. Приблизно в 3-6 разів, залежно від препарату, вище, ніж виділяє власний організм, – каже лікар.

Через те, що ми штучно викликаємо гормональний дисбаланс, на тлі цього йде відторгнення слизової оболонки. Тобто організм розуміє, що зараз має відбутися менструація, і у жінок починаються кров’янисті виділення. В цьому випадку менструації настають швидше, і відповідно, запліднення не відбувається, адже заплідненій яйцеклітині причепитися немає до чого.

Препарати-блокатори гормонів. Істотна різниця полягає в тому, що ці препарати не дають можливості змінити слизову оболонку ендометрію таким чином, щоб прийняти запліднену яйцеклітину.

В Америці це Уліпристата ацетат, у Європі – Гінепристон. Їхній сенс полягає в тому, що вони викликають затримку менструації. Тобто не дають повноцінно дозріти ендометрію. Вимикають дію прогестерону на рецептори в ендометрії, і відповідно, менструація затримується, і запліднена яйцеклітина не може прикріпитися до слизової оболонки, – пояснює гінекологиня.

Після препаратів-блокаторів гормонів місячні можуть йти пізніше, ніж якби ви, наприклад, прийняли препарат-аналог прогестерону.

Ці два методи контрацепції дозволені в усіх країнах і мають однакову дію. Але важливо правильно підібрати таблетки щодо вашого менструального циклу.

Препарати-аналоги прогестерону немає сенсу приймати у першій фазі менструального циклу.

Препарати-блокатори гормонів показали свою ефективність і в першій фазі менструального циклу, і в другій.

Ще один дуже важливий нюанс – застосування екстреної контрацепції впливає на зміну менструального циклу.

– У багатьох жінок після вживання екстреної контрацепції можуть розвиватися ранні місячні. Вони можуть проходити два або навіть три рази на місяць, або ж навпаки – можуть затримуватися. Затримка може бути тиждень, 10 днів, навіть два тижні, – попереджає лікар.

У будь-якій екстреній контрацепції є свої плюси та мінуси, про які вам, на жаль, не завжди говорять. Ці препарати не можна застосовувати частіше ніж раз на 6-12 місяців.

На те це і екстрена контрацепція для того, щоб мінімізувати ризик якоїсь екстреної ситуації, але на постійній основі, наприклад щомісяця, приймати їх не можна.

Бажано перед застосуванням таких препаратів проконсультуватися з гінекологом, щоб не нашкодити своєму організму, лікар зможе оцінити ситуацію та порекомендувати препарат, який найбільше підійде саме вам.