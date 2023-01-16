Лікар-гастроентеролог Євгенія Бєлінська в коментарі одному з провідних українських інформагентств розповіла про негативний вплив стресу на стан шлунково-кишкового тракту (ШКТ).

— Тривалий стрес, яким, поза всяким сумнівом, є війна, може викликати появу функціональних захворювань і загострення наявних, які раніше були лише на початкових стадіях, — зазначає фахівець.

За її словами, основною причиною є виділення гормонів стресу адреналіну, норадреналіну, кортизолу, які зменшують фактори захисту організму. Зокрема, слизовий бар’єр шлунку стає більш проникним для дії соляної кислоти.

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— Також на тлі стресу може розвинутися діарейний синдром або. навпаки, виникає відчуття нудоти і тяжкості, ніби їжа стоїть. Взагалі, стрес може спровокувати будь-які хвороби ШКТ, за винятком гострого панкреатиту і гострого холециститу, — пояснює медик.

За її словами, навіть для аутоімунних захворювань кишківника – хвороба Крона, виразковий коліт – дуже часто тригером є або захворювання, наприклад важка ГРВІ або пневмонія, або дуже сильний стрес.

Що робити при розладі шлунково-кишкового тракту

За словами гастроентеролога, допомогти собі в разі розладу шлунково-кишкового тракту можна, дотримуючись щадного режиму харчування:

не вживати грубу, смажену, жирну і гостру їжу;

каву та чай замінити на звичайну воду;

харчуватися 3-4 рази на день, але щоб проміжки між прийомами їжі не були більшими за 6 годин;

їжа не повинна бути занадто холодною або гарячою, краще — теплою або кімнатної температури.

Медик також застерігає при болях у животі приймати ліки самостійно — краще все ж звернутися за консультацією до фахівця.

— Буває так, що людина відчуває біль, але якоїсь патології ми не знаходимо. Це вісцеральна гіперчутливість — порушення нервової системи. Також почала зустрічатися виразкова хвороба шлунка і виразковий коліт – це аутоімунне захворювання кишківника — говорить медик.

За її словами, саме з війною деякі пацієнти відчули симптоми, але причиною є не тільки стрес, він став додатковим тригером. Найімовірніше, хвороба вже почала розвиватися до війни, але або не було часу звернути на неї увагу, або симптоми були легкими, каже лікар.

Врач-гастроэнтеролог Евгения Белинская в комментарии одному из ведущих украинских информагентств рассказала о негативном влиянии стресса на состояние желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

— Длительный стресс, каким, вне всякого сомнения, является война, может вызвать появление функциональных заболеваний и обострение уже существующих, которые ранее были лишь на начальных стадиях, — отмечает специалист.

По ее словам, основной причиной является выделение гормонов стресса адреналина, норадреналина, кортизола, которые уменьшают факторы защиты организма. В частности, слизистый барьер желудка становится более проницаемым для действия соляной кислоты.

— Также на фоне стресса может развиться диарейный синдром или, наоборот, возникает ощущение тошноты и тяжести, будто пища стоит. Вообще, стресс может спровоцировать любые болезни ЖКТ, за исключением острого панкреатита и острого холецистита, — объясняет медик.

По ее словам, даже для аутоиммунных заболеваний кишечника – болезнь Крона, язвенный колит – очень часто триггером является либо заболевание, например тяжелая ОРВИ или пневмония, либо очень сильный стресс.

Что делать при расстройстве ЖКТ

По словам гастроэнтеролога, помочь себе в случае расстройства ЖКТ можно, придерживаясь щадящего режима питания:

не употреблять грубую, жареную, жирную и острую пищу;

кофе и чай заменить на обычную воду;

питаться 3-4 раза в день, но чтобы промежутки между приемами пищи не были более 6 часов;

пища не должна быть слишком холодной или горячей, лучше — теплой или комнатной температуры.

Медик также предостерегает при болях в животе от самостоятельного приема лекарства — лучше все же обратиться за консультацией к специалисту.

— Бывает так, что у человека болит, но какой-то патологии мы не находим. Это висцеральная гиперчувствительность – нарушение нервной системы. Также стала встречаться язвенная болезнь желудка и язвенный колит – это аутоиммунное заболевание кишечника, — говорит медик.

По ее словам, именно с войной некоторые пациенты почувствовали болезненные симптомы, но причиной является не только стресс, он стал дополнительным триггером. Скорее всего, болезнь уже начала развиваться до войны, но или не было времени обратить на нее внимание, или симптомы были легкими, говорит врач.