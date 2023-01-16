Профильные специалисты и эксперты Британской энциклопедии разъяснили, что представляет собой психосоматическое расстройство и к каким последствиям оно может привести.

Отмечается, что психосоматические расстройства наблюдаются у 5-7% людей по всему миру. По неизвестным пока причинам, они в 10 раз чаще встречаются у женщин.

— Психосоматическое расстройство – это состояние, при котором психологический стресс приводит к появлению физических симптомов практически в любой части тела, — говорится в сообщении.

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Отмечается, что данный вид расстройства может поразить желудочно-кишечный тракт и дыхательную систему, может возникнуть повышенное давление и мигрень.

Сообщается, что люди с психосоматическими расстройствами склонны чрезмерно беспокоиться о своих симптомах, часто посещают различных специалистов и испытывают еще больший стресс, когда медики не могут назвать им конкретный диагноз.

Отмечается, что пока не названа причина развития психосоматических состояний. Большинство ученых выдвигают гипотезу, что симптоматика возникает на фоне хронического стресса, хотя механизм пока до конца не изучен.

По мнению ученых, все дело в постоянно выделяющихся в кровь гормонах стресса – адреналине и кортизоле. Адреналин увеличивает давление и повышает частоту сердечных сокращений, а кортизол ускоряет метаболизм глюкозы и направляет ее в мозг.

К тому же кортизол ингибирует ненужные в момент стресса системы, например иммунитет. Поэтому люди при хроническом стрессе чаще болеют и чувствуют слабость.

Обычный стресс, например перед сдачей экзаменов, вводит организм в нервозное состояние, но ненадолго, то есть организм не успевает испытать разрушающее действие гормонов стресса.

А вот если стресс хронический, органы не буду успевать восстанавливаться, и внутреннее напряжение может перерасти в реальные физические симптомы: у кого-то может внезапно возникнуть сыпь на руках и ногах, а кто-то проснется с острой болью в желудке.

В этом случае, визит к врачам результатов не даст – по исследованиям все будет хорошо. И мало кто задумается о важности визита к психотерапевту.

Отмечается, что многие люди привыкают к хроническому стрессу, он становится незаметным, но продолжает медленно разрушать организм и приводит к некоторым болезням: язвенной болезни, эректильной дисфункции, гипертонии.

Источник: Britannica