Психолог Виктория Островская в комментарии Фактам ICTV рассказала, как не сломаться, благополучно выжить и сохранить психику в тяжелой реальности, которую невозможно изменить, например, в условиях войны.
— В определенные моменты жизни каждому из нас хочется забиться в угол, спрятаться от тяжелой реальности, вместо того, чтобы эту реальность попытаться осознать и принять, — отмечает Виктория.
По ее словам, такой сценарий поведения в экстремальных ситуациях, каковой, конечно же, является война, еще больше загоняет человека в стресс, концентрируя его мысли на страхе, отчаянии, безнадежности, лишая мотивации и мешая правильно оценить ситуацию.
— Прежде всего нужно осознать, что безвыходных ситуаций не бывает по определению. Выход всегда есть, а его поиски — лучшее средство от депрессии и уныния, — подчеркивает психолог.
Как вести себя в реальности, которую нельзя изменить:
- сохранять позитивное настроение и мышление, не концентрировать внимание на негативе. Тогда в мозг поступит соответствующий сигнал и в фокус вашего внимания начнут попадать в основном радостные события и мир вокруг станет немного светлее;
- попробуйте изменить то, что вам под силу. Постарайтесь разобрать и исправить ошибки, которые вас привели к сложной ситуации;
- будьте благодарны даже за «волшебный пинок» от жизни, который как раз и поможет выбраться из затяжного стресса;
- сфокусируйте внимание на том, что вы можете контролировать. Чем больше вы найдете ситуаций, которые вам подвластны, тем быстрее к вам вернется уверенность в себе и своих силах;
- не забывайте хвалить себя за то, что вам удалось преодолеть сложности;
- окружайте себя людьми, которые вас понимают и поддерживают. Как вариант — можно обратиться в групповую поддержку, прийти на форумы в соцсетях, где собираются люди с подобными проблемами и которые смогут вас понять;
- научитесь прощать и отпускать обиды, злость на неприятную ситуацию, которые медленно разрушают нас изнутри. В этом может помочь, к примеру, личный дневник, где вы сможете фиксировать перемены в настроении;
- ни в коем случае не вините себя за плохие события, которые происходят не по нашей воле;
- умейте наслаждаться простыми вещами, научитесь замечать вокруг себя все красивое. Например, выйдя на улицу, вдохните полной грудью и почувствуйте живительную силу природы.