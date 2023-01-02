Психолог Виктория Островская в комментарии Фактам ICTV рассказала, как не сломаться, благополучно выжить и сохранить психику в тяжелой реальности, которую невозможно изменить, например, в условиях войны.

— В определенные моменты жизни каждому из нас хочется забиться в угол, спрятаться от тяжелой реальности, вместо того, чтобы эту реальность попытаться осознать и принять, — отмечает Виктория.

По ее словам, такой сценарий поведения в экстремальных ситуациях, каковой, конечно же, является война, еще больше загоняет человека в стресс, концентрируя его мысли на страхе, отчаянии, безнадежности, лишая мотивации и мешая правильно оценить ситуацию.

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— Прежде всего нужно осознать, что безвыходных ситуаций не бывает по определению. Выход всегда есть, а его поиски — лучшее средство от депрессии и уныния, — подчеркивает психолог.

Как вести себя в реальности, которую нельзя изменить: