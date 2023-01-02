Психолог Вікторія Островська в коментарі Фактам ICTV розповіла, як не зламатися, благополучно вижити і зберегти психіку у важкій реальності, яку неможливо змінити, наприклад, в умовах війни.

– У певні моменти життя кожному з нас хочеться забитися в кут, сховатися від важкої реальності, замість того, щоб цю реальність спробувати усвідомити і прийняти, – зазначає Вікторія.

За її словами, такий сценарій поведінки в екстремальних ситуаціях, якою, звичайно ж, є війна, ще більше заганяє людину в стрес, концентруючи її думки на страху, розпачі, безнадії, позбавляючи мотивації і заважаючи правильно оцінити ситуацію.

Зараз дивляться

– Перш за все потрібно усвідомити, що безвихідних ситуацій не буває за визначенням. Вихід завжди є, а його пошуки — кращий засіб від депресії і зневіри, – підкреслює психолог.

Як вести себе в реальності, яку не можна змінити: