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Психологія

Як вижити і зберегти психіку у важкій реальності, яку неможливо змінити — психолог

2 Січня 2023, 11:41
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
психологи
Джерело: Depositphotos

Психолог Вікторія Островська в коментарі Фактам ICTV розповіла, як не зламатися, благополучно вижити і зберегти психіку у важкій реальності, яку неможливо змінити, наприклад, в умовах війни.

– У певні моменти життя кожному з нас хочеться забитися в кут, сховатися від важкої реальності, замість того, щоб цю реальність спробувати усвідомити і прийняти, – зазначає Вікторія.

За її словами, такий сценарій поведінки в екстремальних ситуаціях, якою, звичайно ж, є війна, ще більше заганяє людину в стрес, концентруючи її думки на страху, розпачі, безнадії, позбавляючи мотивації і заважаючи правильно оцінити ситуацію.

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– Перш за все потрібно усвідомити, що безвихідних ситуацій не буває за визначенням. Вихід завжди є, а його пошуки — кращий засіб від депресії і зневіри, – підкреслює психолог.

Як вести себе в реальності, яку не можна змінити:

  • зберігати позитивний настрій і мислення, не концентрувати увагу на негативі. Тоді в мозок надійде відповідний сигнал і в фокус вашої уваги почнуть потрапляти в основному радісні події і світ навколо стане трохи світліше;
  • спробуйте змінити те, що вам під силу. Постарайтеся розібрати і виправити помилки, які вас привели до складної ситуації;
  • будьте вдячні навіть за “чарівний стусан” від життя, який якраз і допоможе вибратися із затяжного стресу;
  • зосередьте увагу на тому, що ви можете контролювати. Чим більше ви знайдете ситуацій, які вам підвладні, тим швидше до вас повернеться впевненість в собі і своїх силах;
  • не забувайте хвалити себе за те, що вам вдалося подолати складності;
  • оточуйте себе людьми, які вас розуміють і підтримують. Як варіант – можна звернутися в групову підтримку, прийти на форуми в соцмережах, де збираються люди з подібними проблемами і які зможуть вас зрозуміти;
  • навчіться прощати і відпускати образи, злість на неприємну ситуацію, які повільно руйнують нас зсередини. У цьому може допомогти, наприклад, особистий щоденник, де ви зможете фіксувати зміни в настрої;
  • ні в якому разі не звинувачуйте себе за погані події, які відбуваються не з нашої волі;
  • вмійте насолоджуватися простими речами, навчиться помічати навколо себе все красиве. Наприклад, вийшовши на вулицю, вдихніть на повні груди і відчуйте цілющу силу природи.

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