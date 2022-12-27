Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Психологія

Не плутати зі стресом: психолог назвала ознаки психотравми і способи їх пом’якшити

27 Грудня 2022, 11:45
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
психолог
Джерело: Depositphotos

Психоаналітик Ольга Корбут на майданчику популярного онлайн-ресурсу Психологічна підтримка розповіла, як розпізнати психотравму і яка допомога може знадобитися.

– Війна і переживання, пов’язані з нею, здатні запустити психічні зміни, що призводять до травматизації. У тому числі і ПТСР, – пояснює Ольга.

За її словами, травма і стрес, незважаючи на близькість цих станів, не одне і те ж. Не кожна стресова ситуація обов’язково призводить до травматизації, якщо тільки стрес перетікає в хронічну форму (стрес без перепочинку).

Читайте також:
психологВідключення світла, перебої зі зв’язком: психолог про те, як прийняти нові умови реальності

Зараз дивляться

У той же час, зазначає психоаналітик, травма завжди супроводжується дуже сильним стресом, з яким людина не стикалася і не могла бути до нього готовою.

Ознаки психотравми:

  • гнів і страх;
  • тривога;
  • сором і провина;
  • сплутаність думок і проблеми з концентрацією уваги;
  • почуття безнадійності та заперечення реальності;
  • постійна втома;
  • несприйнятливість до зовнішніх подразників;
  • втрата здатності нормально рухатися і говорити;
  • зміни в міміці.

Також люди, які зіткнулися з травмою, можуть не контролювати свої емоції, уникати спілкування і скаржитися на нічні кошмари.

– Важливо відзначити, що головний показник того, що мова йде саме про травму, а не про раптовий епізод, – тривалість цих переживань, – підкреслює фахівець.

Як зменшити вплив травми:

  • знайдіть першопричину. Для цього, як варіант, можете завести щоденник власних емоцій. Спробуйте зрозуміти, які дії, спогади чи люди змушують вас почувати себе погано;
  • дозвольте собі не приховувати власні емоції. Якщо хочеться плакати і навіть кричати, нехай так і буде. Якщо є образа, проговорите її. Мовчати і робити вигляд, що все ок, у випадку з травматичними подіями точно не варто;
  • підтримуйте здоровий спосіб життя. Незважаючи на стереотипи, ні алкоголь, ні куріння або перебір з кофеїном не допоможуть. Навпаки, це лише штучні збудники нервової системи, які в ситуації з травматичним досвідом можуть нашкодити.

За словами Ольги, на жаль, повністю впоратися з травмою самостійно майже неможливо. Тому при першій можливості спробуйте звернутися за допомогою до фахівця. І не бійтеся говорити про свої проблеми, наполягає психоаналітик.

Джерело: Психологічна підтримка

Теги
Війна в Україні Поради психолога психічні розлади
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь