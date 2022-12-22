Досвідчений психолог популярного онлайн-ресурсу Психологічна підтримка Галина Волошина розповіла, як українцям прийняти нові умови реальності і чому це необхідно.

– Багато людей відчувають пригнічений стан, який супроводжується втратою контролю через часте відключення світла, води, перебої зі зв’язком, нерозуміння як бути далі, – каже психолог.

Вона зазначає, що всі звикли, що можуть контролювати, коли увімкнути/вимкнути світло, коли комусь зателефонувати і коли набрати води. Але нові реалії створюють нові умови, які нам необхідно прийняти.

Зараз дивляться

Для початку психолог пропонує розібратися, що ми можемо контролювати, а що ні.

Ми не можемо контролювати:

мимовільні думки, емоції, фізичні відчуття, спогади;

думки і почуття близьких;

дії і слова людей навколо нас;

наші обставини тут і зараз;

наше минуле і майбутнє.

Що в межах нашого контролю:

як відповідаємо на свої думки, емоції, відчуття, спогади (помічаємо їх, дозволяємо їм бути, критикуємо їх);

як відповідаємо на поточні обставини;

як поводимося з близькими;

як розставляємо пріоритети в житті.

– Однак звертаю увагу, що ми не в змозі контролювати саме мимовільні думки, емоції, дії, слова, почуття інших людей, а те, що піддається впливу – це наші реакції на перераховане, – пояснює Галина Волошина.

І зазначає, що прийняття передбачає відкритість до всього, що може статися. Це – протилежність контролю й уникненню.

Прийняття, за словами психолога, це не означає, що вам подобається або не хочеться відчувати щось неприємне, але це і не означає здатися або підкоритися сумнівним обставинам. Йдеться про те, щоб дозволити всьому, на що ви не в змозі вплинути, просто бути і зосередитися на тому, що можна змінити.

Невелика практика прийняття: наступного разу, коли ви опинитеся в делікатній ситуації, запитайте себе, на що можна і не можна вплинути прямо зараз. Запишіть варіанти в дві колонки.

Зверніть увагу на те, що не можете контролювати, і запитайте себе: чи можу я прийняти те, що відчуваю зараз, не намагаючись цього позбутися? Чи можу я дозволити тому, що вже є, просто бути, замість того щоб з цим боротися, рекомендує психолог.

Джерело: Психологічна підтримка