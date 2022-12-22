Опытный психолог популярного онлайн-ресурса Психологическая поддержка Галина Волошина рассказала, как украинцам принять новые условия реальности и почему это необходимо.

— Многие люди испытывают подавленное состояние, которое сопровождается потерей контроля из-за частого отключения света, воды, перебоев со связью, непонимания как быть дальше, — говорит психолог.

Она отмечает, что все привыкли, что могут контролировать, когда включить/выключить свет, когда кому-то позвонить и когда набрать воды. Но новые реалии создают новые условия, которые нам необходимо принять.

Читайте также: Что такое кризисная психология и когда нужно обращаться к специалисту

Сейчас смотрят

Для начала психолог предлагает разобраться, что мы можем контролировать, а что нет.

Мы не можем контролировать:

непроизвольные мысли, эмоции, физические ощущения, воспоминания;

мысли и чувства окружающих;

действия и слова окружающих;

наши обстоятельства здесь и сейчас;

наше прошлое и будущее.

Что в пределах нашего контроля:

как отвечаем на свои мысли, эмоции, ощущения, воспоминания (замечаем их, позволяем им быть, критикуем их);

как отвечаем на текущие обстоятельства;

как поступаем с окружающими;

как расставляем приоритеты в жизни.

— Однако обращаю внимание, что мы не в состоянии контролировать именно непроизвольные мысли, эмоции, действия, слова, чувства других людей, а то, что поддается влиянию — это наши реакции на перечисленное, — объясняет Галина Волошина.

И отмечает, что принятие подразумевает открытость ко всему, что может произойти. Это — противоположность контролю и избеганию.

Принятие, по словам психолога, это не значит, что вам нравится или не хочется испытывать что-то неприятное, но это и не значит сдаться или подчиняться сомнительным обстоятельствам. Речь идет о том, чтобы позволить всему, на что вы не в состоянии повлиять, просто быть и сосредоточиться на том, что можно изменить.

Небольшая практика принятия: в следующий раз, когда вы окажетесь в щекотливой ситуации, спросите себя, на что можно и не нельзя повлиять прямо сейчас. Запишите варианты в две колонки.

Обратите внимание на то, что не можете контролировать и спросите себя: могу я принять то, что чувствую сейчас, не пытаясь от этого избавиться? Могу я позволить тому, что уже есть, просто быть, вместо того чтобы с этим бороться, рекомендует психолог.

Источник: Психологическая поддержка