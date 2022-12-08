Психолог Іван Бачурін на майданчику медичного онлайн-ресурсу Бережи себе розповів, як помітити симптоми ПТСР у дитини.
– Дитина, яка переживає травматичні події, не обов’язково страждає на посттравматичні стресові розлади, — пояснює психолог.
І зазначає, що ПТСР у дітей включає явні попереджувальні ознаки та симптоми, які не схожі на типову реакцію на стрес.
За словами фахівця, якщо дитина пережила або стала свідком травматичної події, стежте за наступними ознаками:
- симптоми вторгнення (дитину непокоять небажані спогади, думки, сни);
- уникнення і відмова (дитини явно щось непокоїть, але вона відмовляється говорити про це, уникає контакту);
- порушення (гнів, проблеми зі сном);
- зміни в успішності в школі;
- оніміння у вираженні емоцій.
Діти молодше шести років також можуть відчувати симптоми, пов’язані з повторюваними неприємними спогадами про подію та/або кошмарами.
– Зміст снів не має чіткого зв’язку з травмуючою подією. Так само і спогади, що зазвичай виникають в грі, не завжди здаються спостерігачам неприємними, – каже Іван Бачурін.
Симптоми ПТСР у дітей молодше шести років можуть включати:
- уникнення розмов про травматичну подію;
- уникнення дій, місць або фізичних нагадувань про подію;
- обмежена гра та закрита поведінка;
- втрата інтересу до речей і справ, які раніше викликали інтерес і приносили задоволення;
- втрата зв’язку з реальністю;
- дратівливість, спалахи гніву, навіть прояви жорстокості;
- пригніченість і/або буркотливість;
- підвищені істерики;
- підвищена пильність (дитина постійно “на сторожі”);
- перебільшена реакція переляку (смикання);
- проблеми зі сном і нічні жахи;
- труднощі з концентрацією уваги;
- проблеми з проявом турботи;
- регресія розвитку (втрата прогресу в туалетних звичках, нічне нетримання сечі, труднощі у використанні мови/вербальної комунікації тощо);
- непокоєння про смерть у ранньому віці;
- незвичайна прихильність до вихователів;
- гра, пов’язана з травматичними подіями (передбачає повторне переживання травми).
Також, за словами психолога, дитину можуть непокоїти фізичні симптоми, наприклад, часті головні болі, болі в животі, проблеми з травленням.
Іван Бачурін зазначає, що ПТСР діагностується лише в тому випадку, якщо симптоми зберігаються більше одного місяця і негативно впливають на життя дитини.
Психолог нагадує, що, якщо ви спостерігаєте деякі з цих симптомів або один, який повторюється постійно, проконсультуйтеся у лікаря-психіатра або психотерапевта. Ігнорування ПТСР може призвести до серйозних наслідків у подальшому житті, попереджає фахівець.
Джерело: Бережи себе