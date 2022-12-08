Психолог Іван Бачурін на майданчику медичного онлайн-ресурсу Бережи себе розповів, як помітити симптоми ПТСР у дитини.

– Дитина, яка переживає травматичні події, не обов’язково страждає на посттравматичні стресові розлади, — пояснює психолог.

І зазначає, що ПТСР у дітей включає явні попереджувальні ознаки та симптоми, які не схожі на типову реакцію на стрес.

Зараз дивляться

За словами фахівця, якщо дитина пережила або стала свідком травматичної події, стежте за наступними ознаками:

симптоми вторгнення (дитину непокоять небажані спогади, думки, сни);

небажані спогади, думки, сни); уникнення і відмова (дитини явно щось непокоїть , але в она відмовляється говорити про це, уникає контакту);

, але відмовляється говорити про це, уникає контакту); порушення (гнів, проблеми зі сном);

зміни в успішності в школі;

оніміння у вираженні емоцій.

Діти молодше шести років також можуть відчувати симптоми, пов’язані з повторюваними неприємними спогадами про подію та/або кошмарами.

– Зміст снів не має чіткого зв’язку з травмуючою подією. Так само і спогади, що зазвичай виникають в грі, не завжди здаються спостерігачам неприємними, – каже Іван Бачурін.

Симптоми ПТСР у дітей молодше шести років можуть включати:

уникнення розмов про травматичну подію;

уникнення дій, місць або фізичних нагадувань про подію;

обмежена гра та закрита поведінка;

втрата інтересу до речей і справ, які раніше викликали інтерес і приносили задоволення;

втрата зв’язку з реальністю;

дратівливість, спалахи гніву, навіть прояви жорстокості;

пригніченість і/або буркотливість;

підвищені істерики;

підвищена пильність (дитина постійно “на сторожі”);

перебільшена реакція переляку (смикання);

проблеми зі сном і нічні жахи;

труднощі з концентрацією уваги;

проблеми з проявом турботи;

регресія розвитку (втрата прогресу в туалетних звичках, нічне нетримання сечі, труднощі у використанні мови/вербальної комунікації тощо );

); непокоєння про смерть у ранньому віці;

про смерть у ранньому віці; незвичайна прихильність до виховател ів ;

; гра, пов’язана з травматичними подіями (передбачає повторне переживання травми).

Також, за словами психолога, дитину можуть непокоїти фізичні симптоми, наприклад, часті головні болі, болі в животі, проблеми з травленням.

Іван Бачурін зазначає, що ПТСР діагностується лише в тому випадку, якщо симптоми зберігаються більше одного місяця і негативно впливають на життя дитини.

Психолог нагадує, що, якщо ви спостерігаєте деякі з цих симптомів або один, який повторюється постійно, проконсультуйтеся у лікаря-психіатра або психотерапевта. Ігнорування ПТСР може призвести до серйозних наслідків у подальшому житті, попереджає фахівець.

Джерело: Бережи себе