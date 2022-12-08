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Психолог пояснив, як помітити симптоми ПТСР у дитини

8 Грудня 2022, 10:25
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
діти
Джерело: Depositphotos

Психолог Іван Бачурін на майданчику медичного онлайн-ресурсу Бережи себе розповів, як помітити симптоми ПТСР у дитини.

– Дитина, яка переживає травматичні події, не обов’язково страждає на посттравматичні стресові розлади, — пояснює психолог.

І зазначає, що ПТСР у дітей включає явні попереджувальні ознаки та симптоми, які не схожі на типову реакцію на стрес.

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За словами фахівця, якщо дитина пережила або стала свідком травматичної події, стежте за наступними ознаками:

  • симптоми вторгнення (дитину непокоять небажані спогади, думки, сни);
  • уникнення і відмова (дитини явно щось непокоїть, але вона відмовляється говорити про це, уникає контакту);
  • порушення (гнів, проблеми зі сном);
  • зміни в успішності в школі;
  • оніміння у вираженні емоцій.

Діти молодше шести років також можуть відчувати симптоми, пов’язані з повторюваними неприємними спогадами про подію та/або кошмарами.

– Зміст снів не має чіткого зв’язку з травмуючою подією. Так само і спогади, що зазвичай виникають в грі, не завжди здаються спостерігачам неприємними, – каже Іван Бачурін.

Симптоми ПТСР у дітей молодше шести років можуть включати:

  • уникнення розмов про травматичну подію;
  • уникнення дій, місць або фізичних нагадувань про подію;
  • обмежена гра та закрита поведінка;
  • втрата інтересу до речей і справ, які раніше викликали інтерес і приносили задоволення;
  • втрата зв’язку з реальністю;
  • дратівливість, спалахи гніву, навіть прояви жорстокості;
  • пригніченість і/або буркотливість;
  • підвищені істерики;
  • підвищена пильність (дитина постійно “на сторожі”);
  • перебільшена реакція переляку (смикання);
  • проблеми зі сном і нічні жахи;
  • труднощі з концентрацією уваги;
  • проблеми з проявом турботи;
  • регресія розвитку (втрата прогресу в туалетних звичках, нічне нетримання сечі, труднощі у використанні мови/вербальної комунікації тощо);
  • непокоєння про смерть у ранньому віці;
  • незвичайна прихильність до вихователів;
  • гра, пов’язана з травматичними подіями (передбачає повторне переживання травми).

Також, за словами психолога, дитину можуть непокоїти фізичні симптоми, наприклад, часті головні болі, болі в животі, проблеми з травленням.

Іван Бачурін зазначає, що ПТСР діагностується лише в тому випадку, якщо симптоми зберігаються більше одного місяця і негативно впливають на життя дитини.

Психолог нагадує, що, якщо ви спостерігаєте деякі з цих симптомів або один, який повторюється постійно, проконсультуйтеся у лікаря-психіатра або психотерапевта. Ігнорування ПТСР може призвести до серйозних наслідків у подальшому житті, попереджає фахівець.

Джерело: Бережи себе

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