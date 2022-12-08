Психолог Иван Бачурин на площадке медицинского онлайн-ресурса Береги себя рассказал, как заметить симптомы ПТСР у ребенка.
— Ребенок, который переживает травматические события, не обязательно страдает посттравматическими стрессовыми расстройствами, — объясняет психолог.
И отмечает, что ПТСР у детей включает явные предупреждающие признаки и симптомы, которые не наблюдаются типичной реакции на стресс.
По словам специалиста, если ребенок пережил или стал свидетелем травматического события, следите за следующими признаками:
- симптомы вторжения (ребенка беспокоят нежелательные воспоминания, мысли, сны);
- избегание и отказ (ребенка явно что-то беспокоит, но он отказывается говорить об этом, избегает контакта);
- нарушение (гнев, проблемы со сном);
- изменения в успеваемости в школе;
- онемение/плоскость в выражении эмоций.
Дети младше шести лет также могут испытывать симптомы, связанные с повторяющимися неприятными воспоминаниями о событии и/или ночными кошмарами.
— Содержание снов не имеет четкой связи с травмирующим событием. Так же и воспоминания, обычно возникающие в игре, не всегда кажутся наблюдателям неприятными, — говорит Иван Бачурин.
Симптомы ПТСР у детей младше шести лет могут включать:
- избегание разговоров о травматическом событии;
- избегание действий, мест или физических напоминаний (осязаний) о событии;
- ограниченная игра и закрытое поведение;
- потеря интереса к вещам и делам, которые ранее вызывали интерес и доставляли удовольствие;
- потеря связи с реальностью;
- раздражительность, вспышки гнева, даже проявления жестокости;
- подавленность и/или ворчливость;
- повышенные истерики;
- повышенная бдительность (ребенок постоянно “на страже”);
- преувеличенная реакция испуга (дергания);
- проблемы со сном и ночные ужасы;
- трудности с концентрацией внимания;
- проблемы с проявлением заботы;
- регрессия развития (утрата прогресса в туалетных привычках, ночное недержание мочи, трудности в использовании языка/вербальной коммуникации и т.п.);
- беспокойство о смерти в раннем возрасте;
- необычная привязанность к воспитателям;
- игра, связанная с травматическими событиями (предусматривает повторное переживание травмы).
Также, по словам психолога, ребенка могут беспокоить физические симптомы, например, частые головные боли, боли в животе, проблемы с пищеварением.
Иван Бачурин отмечает, что ПТСР диагностируется только в том случае, если симптомы сохраняются более одного месяца и негативно влияют на жизнь ребенка.
Психолог напоминает, что, если вы наблюдаете некоторые из этих симптомов или один, который повторяется постоянно, проконсультируйтесь у врача-психиатра или психотерапевта. Игнорирование ПТСР может привести к серьезным последствиям в дальнейшей жизни, предупреждает специалист.
Источник: Береги себя