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Психолог объяснил, как заметить симптомы ПТСР у ребенка

8 декабря 2022, 10:25
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
діти
Источник: Depositphotos

Психолог Иван Бачурин на площадке медицинского онлайн-ресурса Береги себя рассказал, как заметить симптомы ПТСР у ребенка.

— Ребенок, который переживает травматические события, не обязательно страдает посттравматическими стрессовыми расстройствами, — объясняет психолог.

И отмечает, что ПТСР у детей включает явные предупреждающие признаки и симптомы, которые не наблюдаются типичной реакции на стресс.

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По словам специалиста, если ребенок пережил или стал свидетелем травматического события, следите за следующими признаками:

  • симптомы вторжения (ребенка беспокоят нежелательные воспоминания, мысли, сны);
  • избегание и отказ (ребенка явно что-то беспокоит, но он отказывается говорить об этом, избегает контакта);
  • нарушение (гнев, проблемы со сном);
  • изменения в успеваемости в школе;
  • онемение/плоскость в выражении эмоций.

Дети младше шести лет также могут испытывать симптомы, связанные с повторяющимися неприятными воспоминаниями о событии и/или ночными кошмарами.

— Содержание снов не имеет четкой связи с травмирующим событием. Так же и воспоминания, обычно возникающие в игре, не всегда кажутся наблюдателям неприятными, — говорит Иван Бачурин.

Симптомы ПТСР у детей младше шести лет могут включать:

  • избегание разговоров о травматическом событии;
  • избегание действий, мест или физических напоминаний (осязаний) о событии;
  • ограниченная игра и закрытое поведение;
  • потеря интереса к вещам и делам, которые ранее вызывали интерес и доставляли удовольствие;
  • потеря связи с реальностью;
  • раздражительность, вспышки гнева, даже проявления жестокости;
  • подавленность и/или ворчливость;
  • повышенные истерики;
  • повышенная бдительность (ребенок постоянно “на страже”);
  • преувеличенная реакция испуга (дергания);
  • проблемы со сном и ночные ужасы;
  • трудности с концентрацией внимания;
  • проблемы с проявлением заботы;
  • регрессия развития (утрата прогресса в туалетных привычках, ночное недержание мочи, трудности в использовании языка/вербальной коммуникации и т.п.);
  • беспокойство о смерти в раннем возрасте;
  • необычная привязанность к воспитателям;
  • игра, связанная с травматическими событиями (предусматривает повторное переживание травмы).

Также, по словам психолога, ребенка могут беспокоить физические симптомы, например, частые головные боли, боли в животе, проблемы с пищеварением.

Иван Бачурин отмечает, что ПТСР диагностируется только в том случае, если симптомы сохраняются более одного месяца и негативно влияют на жизнь ребенка.

Психолог напоминает, что, если вы наблюдаете некоторые из этих симптомов или один, который повторяется постоянно, проконсультируйтесь у врача-психиатра или психотерапевта. Игнорирование ПТСР может привести к серьезным последствиям в дальнейшей жизни, предупреждает специалист.

Источник: Береги себя

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