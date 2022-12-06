Психолог Виктория Островская рассказала Фактам ICTV, как настроиться на новогодние праздники во время войны и когда нужно начинать готовиться.

— Новогодние праздники приближаются, а настроение у многих украинцев — на нуле. К сожалению, это стало своеобразным эмоциональным фоном нашей жизни в условиях военного времени, — отмечает Виктория.

По ее словам, сейчас главная задача каждого украинца — не зацикливаться на негативе, от которого до депрессии и нервного срыва один шаг. Ведь, чем глубже мы погружаемся в тревогу и страх, тем тяжелее выходить из этого состояния.

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Каждый из нас заслуживает на праздник и особенно это важно понимать в это очень непростое время, убеждена психолог и дает несколько советов, как настроиться на новогоднее настроение:

позаботьтесь о хорошем настроении заранее. Постарайтесь отвлечь себя от страха и тревоги планированием предстоящего праздника;

продумайте заранее, с кем бы вы хотели провести праздник, с семьей или друзьями. Вспомните, как обычно проходит Новый год, что раздражает, что радует. Выберете для себя оптимально комфортный вариант;

поднять настроение можно походом в места, где есть праздничное настроение, часто это ТЦ, магазины, супермаркеты. Глядя на наряженную елку и яркие новогодние игрушки, вам, возможно, и самим захочется погрузиться в предпраздничные хлопоты;

постарайтесь не испытывать чувство вины за то, что кто-то не может отпраздновать, что кому-то сейчас хуже, чем вам. Мы должны продолжать жить здесь и сейчас, это наша задача — не запрещать себе праздник;

если с настроением не складывается, не нужно притворяться, что вам весело, но м ы не должны и унывать. Попробуйте улыбаться “через не могу”, улыбка дает сигнал в мозг и приходит обратный эффект. Конечно, гораздо лучше ,когда улыбка отражает ваши истинные чувства, для этого вы должны переключиться на радостные для вас события;

ы не должны и унывать. Попробуйте улыбаться “через не могу”, улыбка дает сигнал в мозг и приходит обратный эффект. Конечно, гораздо лучше ,когда улыбка отражает ваши истинные чувства, для этого вы должны переключиться на радостные для вас события; очень поднимают праздничный дух рождественские фильмы, комедии, на душе становится теплее и хочется семейного праздника. Подумайте, как украсить свой дом, внести в него нотки праздника. Это можно сделать уже сейчас.

Помните, наша задача, чтобы не происходило сейчас в стране, впустить праздник в каждый дом, в котором уютно, душевно, есть горячий чай с корицей, отличный семейный фильм и, главное, хорошее настроение.