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Снизить уровень тревожности и стресса: психолог о том, как подготовиться к блэкауту

2 декабря 2022, 09:41
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
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Источник: Pixabay

Практический психолог Юлия Ворман поделилась советами о том, как подготовиться к отсутствию тепла, света и электроэнергии и снизить уровень тревожности и стресса.

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Подготовка к отсутствию тепла:

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  • позаботьтесь о теплой домашней одежде, одеялах;
  • приобретите дизельный или бензиновый генератор;
  • сохраняйте тепло. Заклейте/закройте тканью щели в окнах и дверях;
  • подумайте о дополнительном источнике тепла: обогревателе, газовой грелке или печке.

Подготовка к отсутствию связи:

  • приобретите радио на батарейках;
  • приобретите карту вашего города и Украины. Если исчезнет связь только вашего мобильного оператора, вы сможете воспользоваться украинским роумингом;
  • для этого зайдите в Настройки, далее в раздел сим-карты или сотовая связь, выберите одну из опций мобильная сеть/подключение/выбрать сеть и выключите автоматический режим. На экране появится перечень доступных сетей.

Подготовка к отсутствию электроэнергии:

  • закупите фонарики, пауэрбанки (от 20 000 mAh), батарейки, свечи и спички;
  • сделайте запасы еды быстрого приготовления на неделю, питьевой и технической воды, базовых медикаментов;
  • если есть животные, закупите корм и технические вещи;
  • подготовьте систему для приготовления пищи/нагрев (газовая туристическая горелка, баллоны к ней, сухой спирт и т. д.).

Источник: Психологическая поддержка

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