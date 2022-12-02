Практический психолог Юлия Ворман поделилась советами о том, как подготовиться к отсутствию тепла, света и электроэнергии и снизить уровень тревожности и стресса.
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Подготовка к отсутствию тепла:
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- позаботьтесь о теплой домашней одежде, одеялах;
- приобретите дизельный или бензиновый генератор;
- сохраняйте тепло. Заклейте/закройте тканью щели в окнах и дверях;
- подумайте о дополнительном источнике тепла: обогревателе, газовой грелке или печке.
Подготовка к отсутствию связи:
- приобретите радио на батарейках;
- приобретите карту вашего города и Украины. Если исчезнет связь только вашего мобильного оператора, вы сможете воспользоваться украинским роумингом;
- для этого зайдите в Настройки, далее в раздел сим-карты или сотовая связь, выберите одну из опций мобильная сеть/подключение/выбрать сеть и выключите автоматический режим. На экране появится перечень доступных сетей.
Подготовка к отсутствию электроэнергии:
- закупите фонарики, пауэрбанки (от 20 000 mAh), батарейки, свечи и спички;
- сделайте запасы еды быстрого приготовления на неделю, питьевой и технической воды, базовых медикаментов;
- если есть животные, закупите корм и технические вещи;
- подготовьте систему для приготовления пищи/нагрев (газовая туристическая горелка, баллоны к ней, сухой спирт и т. д.).
Источник: Психологическая поддержка