2 декабря 2022, 09:41 Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья

Практический психолог Юлия Ворман поделилась советами о том, как подготовиться к отсутствию тепла, света и электроэнергии и снизить уровень тревожности и стресса. Читайте также: Проводили трансплантации: украинские медики выполняли свою работу даже в условиях блэкаута Подготовка к отсутствию тепла: Сейчас смотрят позаботьтесь о теплой домашней одежде, одеялах;

приобретите дизельный или бензиновый генератор;

сохраняйте тепло. Заклейте/закройте тканью щели в окнах и дверях;

подумайте о дополнительном источнике тепла: обогревателе, газовой грелке или печке. Подготовка к отсутствию связи: приобретите радио на батарейках;

приобретите карту вашего города и Украины. Если исчезнет связь только вашего мобильного оператора, вы сможете воспользоваться украинским роумингом;

для этого зайдите в Настройки, далее в раздел сим-карты или сотовая связь, выберите одну из опций мобильная сеть/подключение/выбрать сеть и выключите автоматический режим. На экране появится перечень доступных сетей. Подготовка к отсутствию электроэнергии: закупите фонарики, пауэрбанки (от 20 000 mAh), батарейки, свечи и спички;

сделайте запасы еды быстрого приготовления на неделю, питьевой и технической воды, базовых медикаментов;

если есть животные, закупите корм и технические вещи;

подготовьте систему для приготовления пищи/нагрев (газовая туристическая горелка, баллоны к ней, сухой спирт и т. д.). Источник: Психологическая поддержка

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