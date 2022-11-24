Даже в регионах, где пока не восстановлено электроснабжение, украинские медики продолжали выполнять свою работу. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
— Во Львове в течение 30 часов провели девять трансплантаций от посмертных доноров. Чуть больше, чем за сутки пересадили два сердца, печень и шесть почек. Для этого работали команды из почти сотни специалистов, — говорится в сообщении.
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Отмечается, что в Черкасском областном онкоцентре сделали две операции по пересадке почек. Проведение двух трансплантаций происходило почти одновременно в одной операционной. Больница во время этого перешла в режим работы на генераторах.
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Минздрав предупреждает: можно оставить нас без света, без воды, тепла и связи, но Украину не одолеть. Никогда.
Фото: Минздрав