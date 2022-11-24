Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости

Проводили трансплантации: украинские медики выполняли свою работу даже в условиях блэкаута

24 ноября 2022, 11:25
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики

Даже в регионах, где пока не восстановлено электроснабжение, украинские медики продолжали выполнять свою работу. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

— Во Львове в течение 30 часов провели девять трансплантаций от посмертных доноров. Чуть больше, чем за сутки пересадили два сердца, печень и шесть почек. Для этого работали команды из почти сотни специалистов, — говорится в сообщении.

Читайте также:
медикиня Азов47 дней без обезболивающих и антибиотиков. Освобожденная из плена медик о спасении раненых в Мариуполе

Отмечается, что в Черкасском областном онкоцентре сделали две операции по пересадке почек. Проведение двух трансплантаций происходило почти одновременно в одной операционной. Больница во время этого перешла в режим работы на генераторах.

Сейчас смотрят

Минздрав предупреждает: можно оставить нас без света, без воды, тепла и связи, но Украину не одолеть. Никогда.

Фото: Минздрав

Источник
Минздрав
Теги
відключення світла Війна в Україні Медики Операция трансплантація органів
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь