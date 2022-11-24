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Проводили трансплантації: українські медики виконували свою роботу навіть в умовах блекаута

24 Листопада 2022, 11:25
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медики

Навіть у регіонах, де поки не відновлено електропостачання, українські медики продовжували виконувати свою роботу. Про це повідомила пресслужба МОЗ.

– У Львові протягом 30 годин провели дев’ять трансплантацій від посмертних донорів. Трохи більше, ніж за добу пересадили два серця, печінку і шість нирок. Для цього працювали команди з майже сотні фахівців, – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що у Черкаському обласному онкоцентрі зробили дві операції з пересадки нирок. Проведення двох трансплантацій відбувалося майже одночасно в одній операційній. Лікарня під час цього перейшла в режим роботи на генераторах.

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МОЗ попереджає: можна залишити нас без світла, без води, тепла і зв’язку, але Україну не здолати. Ніколи.

Фото: МОЗ

Джерело
МОЗ
Теги
відключення світла Війна в Україні Медики Операція трансплантація органів
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