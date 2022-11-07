У Львівській обласній дитячій лікарні Охматдит довели, що вилікувати гемангіому консервативно цілком реально.

До отоларингологів звернулися батьки чотиримісячного Ярославчика з Волинської області. Вони скаржилися, що дитина погано дихає, погано їсть і практично не набирає вагу – щомісяця лише кілька десятків грамів.

Лікарі Клініки хірургії голови та шиї виконали пряму ларингоскопію і виявили велику доброякісну вроджену судинну пухлину – гемангіому у підскладковому просторі гортані.

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Порадившись, фахівці вирішили призначити тривале консервативне лікування.

Завдяки терпінню батьків та наполегливості лікарів Ярославчик вже через місяць почав суттєво краще дихати, більше їсти та істотно набирати вагу. За перший місяць лікування він набрав цілих 900 г.

А вже трішки більше ніж за рік сталося справжнє диво – під час повторного огляду пухлини не побачили. Її не стало.

Дитина добре розвивається, росте і набирає вагу, має справжнє дитинство.

Дитячі отоларингологи Охматдиту, які навчалися тонкощам лікування у польського професора Ярослава Шидловського, є одними з лідерів діагностики і лікування складної патології гортані в Україні.

Джерело: ЛОДКЛ Охматдит