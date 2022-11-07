Во Львовской областной детской больнице Охматдет доказали, что вылечить гемангиому консервативно вполне реально.
К отоларингологам обратились родители четырехмесячного Ярославчика из Волынской области. Они жаловались, что ребенок плохо дышит, плохо ест и практически не набирает вес – ежемесячно всего несколько десятков граммов.
Врачи Клиники хирургии головы и шеи выполнили прямую ларингоскопию и обнаружили большую доброкачественную врожденную сосудистую опухоль – гемангиому в подскладочном пространстве гортани.
Посовещавшись, специалисты решили назначить продолжительное консервативное лечение.
Благодаря терпению родителей и настойчивости врачей Ярославчик уже через месяц начал существенно лучше дышать, больше есть и существенно набирать вес. За первый месяц лечения он набрал целых 900 г.
А уже через чуть больше года случилось настоящее чудо – при повторном осмотре опухоли не увидели. Ее не стало.
Ребенок хорошо развивается, растет и набирает вес, имеет настоящее детство.
Детские отоларингологи Охматдета, обучавшиеся тонкостям лечения у польского профессора Ярослава Шидловского, являются одними из лидеров диагностики и лечения сложной патологии гортани в Украине.
Источник: ЛОДКБ Охматдет