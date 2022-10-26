Маленький Арслан, сын крымской татарки, попал в реанимацию детской больницы Св. Николая во Львове через два часа после того, как появился на свет.

Он не мог самостоятельно дышать, потому что родился в одной из больниц города преждевременно, с весом всего 1 490 г. Врачи боролись за жизнь мальчика пять дней.

Во время беременности 36-летней Зульфие поставили диагноз: гестоз — осложнение течения беременности.

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Врачи связывают это состояние с постоянным стрессом, сопровождавшим женщину все время, хотя она покинула оккупированный Крым, после полномасштабного вторжения России. Но в Крыму остались родные, которым не удалось уехать с полуострова.

Из-за гестоза ребенок не набирал вес. Чтобы спасти малыша, медики провели кесарево сечение. Таким образом, Арслан родился на 34 неделе.

Сразу из родильной палаты мальчика реанимобилем перевезли в реанимацию детской больницы. Из-за апноэ – задержку дыхания – мальчика сразу подключили к дыхательной поддержке.

Имея такой низкий вес: менее полутора килограммов, малыш не мог самостоятельно есть. Потому медики поддерживали организм, кормили его с помощью зонда.

Через пять дней интенсивной терапии мальчика перевели в отделение патологии новорожденных, где он уже находился со своей мамой, он учился самостоятельно есть и постепенно набирал вес.

Теперь Арслан уже дома. Но процесс реабилитации продолжается. Зульфия привозит мальчика на регулярные медицинские осмотры и консультации.

Спасала мальчика мультидисциплинарная команда львовских врачей.

Источник: Первое медобъединение Львова

Фото: Первое медобъединение Львова