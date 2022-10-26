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До реанімації через дві години після народження: у Львові врятували хлопчика вагою менше 1,5 кг

26 Жовтня 2022, 19:39
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
До реанімації через дві години після народження: у Львові врятували хлопчика вагою менше 1,5 кг

Маленький Арслана, син кримської татарки, потрапив до реанімації дитячої лікарні Св. Миколая у Львові через дві години після того, як з’явився на світ.

Він не міг самостійно дихати, тому що народився в одній із лікарень міста передчасно, з вагою лише 1 490 г. Лікарі боролися за життя хлопчика п’ять днів.

Під час вагітності 36-річній Зульфіє поставили діагноз: гестоз – ускладнення перебігу вагітності.

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Лікарі пов’язують цей стан з постійним стресом, що супроводжував жінку весь час, хоча вона  залишила окупований Крим, після повномасштабного вторгнення Росії. Та у Криму залишилися рідні, яким не вдалось виїхати з півострова.

Через гестоз дитина не набирала вагу. Аби врятувати малюка, медики провели кесарів розтин. Таким чином Арслан народився на 34 тижні.

Одразу ж з пологової палати хлопчика реанімобілем перевезли до реанімації дитячої лікарні. Через апное – затримку дихання – хлопчика відразу підключили до дихальної підтримки.

Маючи таку низьку вагу: менше ніж півтора кілограма, малюк не міг самостійно їсти. Тому медики підтримували організм, годуючи його за допомогою зонду.

Через п’ять днів інтенсивної терапії хлопчика перевели у відділення патології новонароджених, де він вже перебував зі своєю мамою, він вчився самостійно їсти та поступово набирав вагу.

Наразі Арслан уже вдома. Та процес реабілітації триває. Зульфіє привозить хлопчика на регулярні медичні огляди та консультації.

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Рятувала хлопчика мультидисциплінарна команда львівських лікарів.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова

Фото: Перше медоб’єднання Львова

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