Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Поради

Знизити рівень тривожності і стресу: психолог про те, як підготуватися до блекаута

2 Грудня 2022, 09:41
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
відключення світла
Джерело: Pixabay

Практичний психолог Юлія Ворман поділилася порадами про те, як підготуватися до відсутності тепла, світла і електроенергії і знизити рівень тривожності і стресу.

Читайте також:
Віктор ЛяшкоЛяшко повідомив, що українські лікарні працюватимуть навіть в умовах блекауту

Підготовка до відсутності тепла:

Зараз дивляться
  • подбайте про теплий домашній одяг, ковдри;
  • придбайте дизельний або бензиновий генератор;
  • зберігайте тепло. Заклейте/закрийте тканиною щілини у вікнах і дверях;
  • подумайте про додаткове джерело тепла: обігрівач, газову грілку або піч.

Підготовка до відсутності зв’язку:

  • придбайте радіо на батарейках;
  • придбайте карту вашого міста та України. Якщо зникне зв’язок тільки вашого мобільного оператора, ви зможете скористатися українським роумінгом;
  • для цього зайдіть в Налаштування, далі в розділ сім-карти або сотовий зв’язок, виберіть одну з опцій мобільна мережа/підключення/вибрати мережу і вимкніть автоматичний режим. На екрані з’явиться перелік доступних мереж.

Підготовка до відсутності електроенергії:

  • закупіть ліхтарики, павербанки (від 20 000 mAh), батарейки, свічки і сірники;
  • зробіть запаси їжі швидкого приготування на тиждень, питної та технічної води, базових медикаментів;
  • якщо є тварини, купіть корм і технічні речі;
  • підготуйте систему для приготування їжі/нагрівання (газовий туристичний пальник, балони до неї, сухий спирт тощо).

Джерело: Психологічна підтримка

Теги
відключення світла Поради психолога
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь