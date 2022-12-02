Практичний психолог Юлія Ворман поділилася порадами про те, як підготуватися до відсутності тепла, світла і електроенергії і знизити рівень тривожності і стресу.
Підготовка до відсутності тепла:
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- подбайте про теплий домашній одяг, ковдри;
- придбайте дизельний або бензиновий генератор;
- зберігайте тепло. Заклейте/закрийте тканиною щілини у вікнах і дверях;
- подумайте про додаткове джерело тепла: обігрівач, газову грілку або піч.
Підготовка до відсутності зв’язку:
- придбайте радіо на батарейках;
- придбайте карту вашого міста та України. Якщо зникне зв’язок тільки вашого мобільного оператора, ви зможете скористатися українським роумінгом;
- для цього зайдіть в Налаштування, далі в розділ сім-карти або сотовий зв’язок, виберіть одну з опцій мобільна мережа/підключення/вибрати мережу і вимкніть автоматичний режим. На екрані з’явиться перелік доступних мереж.
Підготовка до відсутності електроенергії:
- закупіть ліхтарики, павербанки (від 20 000 mAh), батарейки, свічки і сірники;
- зробіть запаси їжі швидкого приготування на тиждень, питної та технічної води, базових медикаментів;
- якщо є тварини, купіть корм і технічні речі;
- підготуйте систему для приготування їжі/нагрівання (газовий туристичний пальник, балони до неї, сухий спирт тощо).
Джерело: Психологічна підтримка