2 Грудня 2022, 09:41 Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я

Практичний психолог Юлія Ворман поділилася порадами про те, як підготуватися до відсутності тепла, світла і електроенергії і знизити рівень тривожності і стресу. Читайте також: Ляшко повідомив, що українські лікарні працюватимуть навіть в умовах блекауту Підготовка до відсутності тепла: Зараз дивляться подбайте про теплий домашній одяг, ковдри;

придбайте дизельний або бензиновий генератор;

з берігайте тепло. Заклейте/закрийте тканиною щілини у вікнах і дверях;

берігайте тепло. Заклейте/закрийте тканиною щілини у вікнах і дверях; подумайте про додаткове джерело тепла: обігрівач, газову грілку або піч. Підготовка до відсутності зв’язку: придбайте радіо на батарейках;

придбайте карту вашого міста та України. Якщо зникне зв’язок тільки вашого мобільного оператора, ви зможете скористатися українським роумінгом;

для цього зайдіть в Налаштування, далі в розділ с ім-карти або с отовий зв’язок, виберіть одну з опцій мобільна мережа/підключення/вибрати мережу і вимкніть автоматичний режим. На екрані з’явиться перелік доступних мереж. Підготовка до відсутності електроенергії: закупіть ліхтарики, павербанки (від 20 000 mAh), батарейки, свічки і сірники;

зробіть запаси їжі швидкого приготування на тиждень, питної та технічної води, базових медикаментів;

якщо є тварини, купіть корм і технічні речі;

підготуйте систему для приготування їжі/нагрівання (газовий туристичний пальник, балони до неї, сухий спирт тощо ). Джерело: Психологічна підтримка

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