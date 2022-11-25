Лікувальні установи України продовжать працювати навіть в умовах блекаута. Про це сьогодні, 25 листопада, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив в Об’єднаному ефірі національних телеканалів.

За словами міністра, в окремих лікарнях передбачається оптимізація приміщень, щоб сконцентрувати надання послуг на менших площах.

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– Коли менша площа, її простіше забезпечити опаленням, використовуючи Джерела живлення, якщо буде відключення від централізованого теплопостачання, – пояснив Віктор Ляшко.

І зазначив, що такі заходи дозволять легше пройти осінньо-зимовий період, особливо з настанням сильних холодів.

Фото: МОЗ